Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже. Це сталося одразу після посадки його приватного літака.

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Він був у супроводі охоронця

За інформацією французького телеканалу TF1, Дурова у момент затримання він був у супроводі охоронця та жінки. Повідомляється, що затримання було проведене в рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт.

Дуров прибув до Франції з Азербайджану.

До слова, Павло Дуров є громадянином Франції з 2021 року.

Ймовірна причина затримання

За даними французького телеканалу TF1, причина затримання – звинувачення месенджера у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми.

Дуров буде під вартою до суду, який відбудеться вже 24 чи 25 серпня. Дурову можуть пред'явити відмивання грошей та сприяння тероризму.

Основна претензія влади ЄС до телеграму – зашифровані повідомлення, пише видання.

Затримання Дурова має міжнародний резонанс. Ймовірно, воно спрямоване на тиск на інші країни Європи з метою посилення регулювання месенджера у контексті боротьби зі злочинністю та тероризмом.