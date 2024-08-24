Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло сразу после посадки его частного самолета.

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Он был в сопровождении охранника

По информации французского телеканала TF1, Дурова в момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Сообщается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

К слову, Павел Дуров является гражданином Франции с 2021 года.

Вероятная причина задержания

По данным французского телеканала TF1, причина задержания – обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

Дуров будет под стражей до суда, который состоится уже 24 или 25 августа. Дурову могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму.

Основная претензия властей ЕС к телеграму – зашифрованные сообщения, пишет издание.

Задержание Дурова имеет международный резонанс. Вероятно, оно направлено на давление на другие страны Европы с целью усиления регулирования мессенджера в контексте борьбы с преступностью и терроризмом.