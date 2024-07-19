Взгляды миллиардеров Илона Маска и Дональда Трампа можно назвать близкими – по меньшей мере, что касается темы российско-украинской войны. Как Трамп, так и Маск неоднократно настаивали на уступках Украины России и предлагали собственные сценарии так называемого "мира".

То, что Дональд Трамп станет следующим президентом США, с каждым днем выглядит все более реальным. В таком случае в Штатах может возрасти политическая роль Илона Маска. И кто знает, не станет ли он новым американским президентом через несколько лет, несмотря на все свои секс-скандалы, гомофобию и другие выходки.

24 Канал исследовал связи Маска и Трампа в рамках предвыборной кампании и делится этим с читателями в материале.

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45 миллионов долларов ежемесячно от Маска

В марте 2024 года Илон Маск в своей соцсети X заявил, что не будет делать пожертвования ни одному из кандидатов в президенты США. К июлю ситуация изменилась.

Издание Wall Street Journal сообщило, что Маск планирует выделять 45 миллионов долларов в месяц протрамповскому Super PAC, который сосредоточился на продвижении кандидатуры Трампа с июля.

Что такое Super PAC Суперкомитет по политической активности – организация, прямым образом не связана с предвыборным штабом кандидата. В то же время закон позволяет ей собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку или агитацию против соперников. America PAC является таким комитетом, который занимается продвижением Трампа.



Среди организаций, которые продвигают Трампа, America PAC больше всего тратит на прямые контакты с избирателями. Сейчас комитет потратил 15,8 миллиона долларов, из которых 13,1 миллиона пошли на "полевые операции". Об этом свидетельствуют федеральные данные. Комитет также оплатил услуги интернет-медиа, текстовых сообщений и телефонных звонков избирателям.

В то же время Bloomberg сообщает, что техномиллиардер уже пожертвовал "значительную сумму", которую не называют, комитету America PAC.

Последнее известное крупнейшее пожертвование комитета Трампа – 50 миллионов долларов от праправнука банкира Томаса Меллона. America PAC также поддержали друзья и соратники Маска в мире технологий, сообщает New York Times.

В частности, это Джо Лонсдейл, который вместе с Питером Тилем, главным политическим "донором" новообъявленного вице-президента Трампа Джей Ди Вэнса, основал компанию Palantir. Свой вклад сделали и братья Винклвосс, криптовалютные бизнесмены, которые выступали против соответствующих регуляций администрации Джо Байдена. В июне 2024 года они назвали Трампа "сторонником биткоинов, криптовалюты и бизнеса".

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Что о своих пожертвованиях говорит сам Маск

Ранее Маск жертвовал средства кандидатам от обеих партий – республиканцам и демократам, в частности смешные ныне 5 000 долларов Бараку Обаме в апреле 2011 года. Теперь же Маск считает, что в течение нескольких лет Демократическая партия ушла "слишком далеко влево", чтобы он в дальнейшем поддерживал ее кандидатов.

Относительно информации от Wall Street Journal – миллиардер не прокомментировал сообщение о пожертвовании Super PAC, но в X запостил картинку с людьми, вроде бы одетыми в африканских антилоп гну и с подписью Fake Gnus. Вскоре после покушения на Трампа 13 июля он написал в X: "Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление".

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В то же время Маск ответил "да" на сообщение аккаунта EndWokeness, с которым он часто общается, где говорилось, что бизнесмен "прошел путь от избирателя Обамы до того, чтобы пообещать 180 миллионов долларов на избрание Дональда Трампа".

Что предшествовало: оттепель между Трампом и Маском

В мае Wall Street Journal сообщал, что Дональд Трамп обсудил с Илоном Маском возможность того, что последний станет советником президента в случае избрания Трампа на эту должность. Источники издания отметили, что должность Маска еще точно не определена и может случиться так, что он ее не получит. Но в положительном для Маска сценарии он будет иметь влияние на политику Трампа относительно безопасности границ и экономики.

Дональд Трамп уже после покушения снова заявил, что имеет хорошие отношения с диктатором Путиным, а при правлении Трампа Россия не вторгалась бы в Украину. Раньше странными заявлениями об Украине отличался и Маск. По его словам: было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более сильную артиллерию без преимущества в воздухе; ​​​

нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня;

чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра;

если война будет продолжаться довольно долго, то падет и Одесса;

Донбасс и Крым должны стать частью России.

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Информаторы издания также сообщили, что Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельцом проинформировали Трампа о плане, который они разработали по инвестированию в проект предотвращения мошенничества в отношении избирателей. Пельц и Маск также рассказали Трампу, что они проводят кампанию против переизбрания Байдена среди влиятельных бизнесменов по всем Штатам.

Маск и Пельц работают над проектом, который должен обеспечить честный подсчет голосов, таким образом предотвращая повторение обвинений Трампа в широкомасштабных фальсификациях на выборах 2020 года.

Еще два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между двумя бизнесменами наладились дружеские отношения, они звонят друг другу несколько раз в месяц, говорят информированные источники.

Бизнесмены обсуждают вопросы мигрантов, технологии и науки, в частности тему Космических сил США. Трамп сказал Маску, одному из самых богатых людей мира, что он хочет найти способ больше привлечь его в случае победы на выборах президента США.

На что Маск дал понять Трампу, что его интересует не только донорское дело, но и использование своего влияния в элитных деловых и технологических кругах, чтобы помочь Трампу победить Байдена.

Обсуждение роли советника состоялось в марте на встрече в Монсоррели, огромном имении бизнесмена Пельца на океанском побережье во Флориде. Среди гостей были богатые и влиятельные представители бизнес-кругов. Пока гости в воскресенье утром завтракали яйцами, беконом и свежими фруктами, которые подавали слуги Пельца, сам Пельц, Трамп и Маск обсуждали предстоящие выборы и критиковали каденцию Байдена. На встрече присутствовали сын Маска X и 18-летний сын Трампа Беррон.



Илон Маск на производстве / Фото Getty Images

Вероятно, Маск сможет получить задачи советника, за которые ранее отвечал Айзек Перлмуттер, бывший глава Marvel и доверенное лицо Пельца и Трампа, говорит один из источников. Во время президентства Трампа Перлмуттер работал советником в министерстве по делам ветеранов вместе с двумя другими членами резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде: врачом в Палм-Бич и адвокатом.

Маск же работал в бизнес-консультационных группах Белого дома во время президентства Трампа, но ушел в отставку в 2017 году после того, как не согласился с решением Трампа выйти из Парижского климатического соглашения.

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В 2016 году Трамп назначил инвестора-миллиардера Карла Икана, давнего знакомого в бизнесе, специальным советником президента по вопросам пересмотра федерального законодательства. На данный момент Икан уже помогал Трампу проверять кандидатов на высокие должности в Комиссии по ценным бумагам и биржам и Агентстве по охране окружающей среды.

Эта должность не была официальной, то есть Икан не получал зарплату, но также не должен был отказываться от своих бизнес-сделок. Икан ушел в отставку менее чем через год после того, как его инвестиции раскритиковали за потенциальный конфликт интересов. С тех пор он держался на расстоянии от Трампа и столицы в целом.

Какие риски для мира и Украины

Тема Украины не является первоочередной ни для Трампа, ни для Маска, ни для окружения Трампа, считает Александр Чупак, руководитель экономических программ в "Украинских студиях стратегических исследований". Круги Трампа и Маска больше беспокоятся о внутриполитических вопросах, но одновременно играют на противоречиях с Байденом, который выступает за помощь Украине.

А Трамп и его окружение, утверждает Чупак в комментарии 24 Каналу, больше считает приоритетом южную границу США с Мексикой, чем границы европейских стран.

Как советник Маск будет влиять прежде всего на свои собственные бизнес-интересы, а тема Украины будет оставаться в остатке и, скорее всего, не будет заметных изменений от нынешней ситуации. Будут дальше выделяться средства, будет продолжаться противороссийская политика – не будет такого, что Трамп скажет: "Все, не даем денег, Россия забирает все, что хочет". Возможно, будут принуждения к переговорам,

– считает Чупак.

Такие предложения могут идти от Джей Ди Вэнса, которого Трамп назначил вице-президентом при своем избрании.

"Но если говорить конкретно об Илоне Маске, то вряд ли будет какое-то влияние именно по Украине. Мы дальше пользуемся старлинками, мы сейчас работаем с Соединенными Штатами над тем, чтобы заглушить сигнал россиянам, которые эти старлинки покупают где-то на Ближнем Востоке", – добавляет собеседник.

Поэтому существенного влияния я не вижу, если оно и будет, то эти попытки как-то уменьшить помощь Украине будут идти от кругов, связанных с Вэнсом и его соратниками в Палате представителей Конгресса, такими как Марджери Тейлор Грин, Мэтт Гетц, сенатор Майк Ли. От них как раз будет влияние, с которым нужно будет бороться. От Илона Маска можно будет ждать, как хорошего, так и плохого, но что-то определяюще плохое вряд ли будет,

– считает Чупак.

Однако во внутренней политике США Маск уже многое делает прямо сейчас. Среди этого – приобретение соцсети Twitter, которую Маск переименовал в X и изменил там политику.

"Как мы знаем, социальные сети имеют очень большое влияние на американскую жизнь, – добавляет специалист. – Очевидно, когда Трамп станет президентом, вместе с Маском они будут менять культурную политику, будет "более правый" подход к культуре, попытки изменить американское образование, определенные расовые и гендерные вопросы".

"Будет ли это иметь какое-то влияние на общую экономическую, безопасность, политическую ситуацию? Скорее всего, нет. Здесь больше речь пойдет о культурных войнах, которые сейчас являются очень важной темой в Штатах", – резюмирует Чупак.

Бизнес-интересы Маска и салонные вечеринки

Недавние переговоры между вероятно будущим президентом и бизнесменом касались компаний последнего, в частности:

соцсети X;

производителя электромобилей Tesla;

аэрокосмической компании SpaceX.

По словам близких к Трампу источников, Илон и Дональд обсуждали отрасль электромобилей и налоговые льготы на них. Во время предвыборной кампании Трамп придерживался жесткой позиции против электромобилей. Он критиковал то, что эти машины нуждаются в подзарядке для длительных поездок, и призывал ввести тарифы на автомобили, изготовленные в Мексике, говоря, что это вредит автомобильной промышленности США.

Маск публично критиковал субсидии на электромобили, от которых выиграла Tesla, и недавно выступил против пошлин на китайские электромобили и другие запчасти.

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По словам источников, близких к Трампу, Маск попросил Трампа активнее публиковать сообщения на X, особенно используя функцию живого аудио Spaces. В то же время Трамп стремится защитить свою соцсеть Truth Social, запущенную в 2022 году, и опубликовал на X только один пост после разблокировки. Truth Social принадлежит компании Trump Media & Technology Group, рыночная стоимость которой приближается к 9 миллиардам долларов.

Пока продолжаются предвыборные гонки между Байденом и Трампом, когда действующий президент проваливает дебаты, а кандидат чуть не поймал пулю, Маск, Пельц и другие сторонники Трампа имеют свою стратегию продвижения бизнесмена.

Они устраивают салонные вечеринки и встречи по всей стране для богатых, влиятельных людей из бизнеса, говорит информант Wall Street Journal, в частности в Голливуде. Их цель – не столько продвинуть Трампа, сколько подчеркнуть недостатки Байдена. И ключевой участник этих встреч – именно Илон Маск. Сам же Байден 18 июля написал в X: "Я устал от Илона Маска и его богатых друзей, которые пытаются купить эти выборы".