Коллекция ужасных историй об обвинениях в сексуальных домогательствах к женщинам от богатых и известных мужчин – продюсера Харви Вайнштейна, британского принца Эндрю, финансиста Джеффри Эпштейна – пополнилась историями об Илоне Маске. Бизнесмен, миллиардер и владелец нескольких компаний неоднократно домогался женщин, называл себя "плохим" и даже предлагал вынашивать его детей. Находясь в браке, миллиардер встречался с подчиненными, занимался с ними сексом, возил в Европу на курорты, а также предлагал лошадь в обмен на секс.

Среди жертв бизнесмена: руководитель подразделения, бортпроводницы и стажерка. История Маска имеет много схожего со скандалами, связанными с Вайнштейном. Тут и мировые соглашения, и использование своей власти, и пренебрежение.

До этой огласки репутацию Маска, как технологического гения, уже было испорчено, особенно среди украинцев. Миллиардер ранее прогнозировал, что Россия захватит больше украинской территории, дойдет до Одессы и Днепра, а также публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России. Маск призвал приостановить военную и финансовую поддержку Украины. Он также имеет тесные отношения с Дональдом Трампом, который обещал после своей победы на президентских выборах в США "остановить войну за 24 часа". Известно также, что Трамп предлагал Маску должность советника в случае избрания на пост президента.

Издание The Wall Street Journal собрало истории о том, как миллиардер домогался женщин и вел себя с ними. 24 Канал публикует сокращенный рерайт нашумевшей статьи авторитетной американской газеты.

Читайте также Умер Джеффри Эпштейн – миллиардер, сутенер, педофил и близкий друг Трампа: состояние и биография

Роман со стажеркой и лошадь в подарок за секс

Американские журналисты рассказывают несколько историй. Первая – история женщины, которая стажировалась в Маска, потом, после его приглашения, вернулась в компанию, но в конце концов ушла из нее в 2019 году после повторных домогательств.

В 2017 году Илон Маск, как гендиректор аэрокосмической компании SpaceX, лично связался с бывшей инженером компании, чтобы обсудить предложение должности в администрации. Впоследствии женщина с волнением поделилась с друзьями новостью, о которой мечтала годами – еще с колледжа.

Женщина познакомилась с Маском за много лет до этого во время стажировки, когда еще училась в колледже. Она обратилась к бизнесмену с идеями по оптимизации в SpaceX. Деловая встреча переросла в свидание с поцелуем, а свидание – в секс, о чем героиня рассказала своим друзьям.

Согласно документам, с которыми ознакомились в The Wall Street Journal, через год после стажировки миллиардер отвез выпускницу колледжа на курорт в Сицилию, вскоре после чего их контакты прекратились. Позже, Маск, старший от героини истории на 20 лет, пытался возобновить их, но сначала встретил отказ.



Илон Маск / Getty Images

Дальше Маск не сдавался. Бизнесмен продолжал отправлять женщине сообщения и приглашал в свой дом в Лос-Анджелесе. Хотя иногда героиня все же принимала приглашения, друзьям она жаловалась на поведение Илона. Впоследствии, в 2019 году, она ушла из команды Маска.

Вторая история – о стюардессе из SpaceX, которая утверждает, что в 2016 году Маск предложил купить ей лошадь в обмен на половые акты .

. Третья – о женщине, которая покинула компанию в 2013 году. Во время увольнения она призналась, что Маск попросил ее родить ему детей.

Еще одна из героинь материала в течение месяца имела сексуальные отношения с Маском в 2014 году, когда она непосредственно подчинялась ему. Это привело к взаимным обвинениям через сообщения и электронную почту после увольнения. В конце концов женщина подписала соглашение, которое запрещает ей обсуждать свою работу на Маска.

Бывшие руководители SpaceX, а также уволенные сотрудники SpaceX, которые пожаловались в Национальный совет по трудовым отношениям в 2022 году, говорят, что группа руководителей компании не применяет политики SpaceX к генеральному директору, способствуя культуре сексизма и домогательств. Маска считают харизматичным лидером, гением, который может действовать безнаказанно.

Илон – это SpaceX, а SpaceX – это Илон,

– говорит бывший инженер компании.

Справочно! Маск, который является одним из самых богатых людей в мире, возглавляет несколько компаний, в частности компанию-производителя электромобилей Tesla, аэрокосмическую компанию SpaceX и соцсеть X (бывший Twitter). SpaceX выиграла миллиардные федеральные контракты и является ключевой для космических программ NASA и Пентагона.



Между тем Tesla проводит голосование акционеров, которое завершается 13 июня, по пакету выплат Маску в размере 46 миллиардов долларов, который был отклонен судом Делавэра в январе из-за сомнений относительно процесса утверждения.

Маск не ответил на запросы WSJ прокомментировать заявления женщин. Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, назвала неправдой информацию, которая есть в распоряжении WSJ. По ее словам, SpaceX тщательно расследует все жалобы на домогательства и принимает соответствующие меры.

Ранее WSJ сообщал о проблемном поведении Маска, включая употребление запрещенных наркотиков. Сообщалось, что Маск употреблял наркотики, в частности ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин, иногда с членами правления компании. Адвокат Маска Алекс Спиро заявил тогда, что Маск "регулярно и в случайном порядке проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал тест".

Он сказал, что в сообщениях об употреблении наркотиков Маском есть и другие ложные факты, но не стал их детализировать.

Как сообщили в Bloomberg, уволенные из SpaceX инженеры подали иск против Илона Маска за сексуальные домогательства и месть в суд штата Калифорния.



"Маск сознательно и целенаправленно создал враждебную рабочую среду, он публиковал отвратительные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, которые унижали женщин и/или ЛГБТК+ сообщество", – говорится в заявлении восьми уволенных сотрудников компании. Некоторые из коллег имитировали оскорбительные сообщения Маска в Twitter в сторону других сотрудников.

Путешествие на Сицилию и повышение экс-стажерки

Материал WSJ базируется на разговорах с более чем четырьмя десятками человек, включая бывших сотрудников, людей, знакомых с поведением Маска с подчиненными женщинами, а также друзьями и родственниками пострадавших женщин. Издание также ознакомилось с электронными письмами, текстовыми сообщениями и другими документами.

WSJ отмечает, что федеральные законы США и законы штатов запрещают руководителям сексуальные домогательства.

Самая длинная история – о студентке колледжа, которая познакомилась с Маском в начале 2010-х во время летней стажировки в SpaceX. Маск и героиня пошли пообедать после ее контакта с бизнесменом по оптимизации работы компании. Далее они сблизились на теме "Звездных войн" и поцеловались. Год спустя Маск встретился с женщиной на курорте на Сицилии, во время его командировки на конференцию, спонсируемую Google.

Бизнесмен помог женщине добраться до Сицилии – ее паспорт был не на руках, поэтому Маск договорился, чтобы друг героини прислал документ женщине рано утром внутренним рейсом. Впоследствии она долетела авиарейсом первого класса до Лондона, а дальше – частным самолетом в Италию.

Экс-стажерка велела своим друзьям не разговаривать с журналистами, а позже сказала, что не хочет быть героиней статьи. В одном из заявлений женщина рассказала, что после того, как она разорвала первые отношения с Маском, они "остались друзьями".

К теме Зарплата Маска в 56 миллиардов под угрозой: кто также выступил против

В 2017 году Маск лично связался с экс-стажеркой по поводу новой должности в SpaceX. Она переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Бывшие сотрудники отметили, что хотя она была талантливым инженером, было странным, что она получила такую высокую должность.

Уже в Калифорнии Маск пригласил коллегу выпить и подошел к ней, касаясь ее груди. "Я такой плохой, я не должен этого делать", – говорил при этом бизнесмен.

The Wall Street Journal имеет показания под присягой, подписанные героиней. Они подтверждают, что та ужинала с ним под конец своей летней стажировки, но потом прекратила связь.

"Ничего, что Илон Маск делал по отношению ко мне во время моей работы в SpaceX, не было грабительским или противоправным в любом случае", – сказала женщина. Она – одна из тех, кто поделился с близкими и коллегами историями о чрезмерном внимании Маска.

В то же время героиня рассказывала друзьям, что была несчастлива в SpaceX, не имела полномочий и ей было трудно заставить руководителей воспринимать ее идеи серьезно. Она рассказала одному другу, что иногда пряталась в уборной офиса SpaceX.



Илон Маск в своем офисе SpaceX / OnInnovation / Flickr

В одном из заявлений под присягой она добавила, что ее воспоминания о работе в SpaceX "абсолютно не связаны ни с какими романтическими или личными отношениями с Илоном Маском".

По словам людей, знакомых с ситуацией, и друзей, которым она доверяла, женщина несколько раз посещала Маска дома, ища помощи по работе. Примерно через полгода работы женщина получила еще одно приглашение от Маска прийти к нему домой. Тогда же бизнесмен начал забрасывать ее сообщениями с приглашениями. После отсутствия ответа Маск написал ей, что им лучше не видеться.

Под присягой жертва Маска сказала, что они с бизнесменом часто переписывалась, женщина также поддерживала его в сложных жизненных ситуациях.



Это были как проблемы в Tesla, так и развод Илона с актрисой Талулой Райли. С ней Маск был женат во время романа с героиней материала. Под поддержкой подразумевался просмотр аниме и разговоры о Tesla и "технологическом будущем человечества".

Вскоре женщина потеряла руководящую должность и перешла под подчинение одного из инженеров. Об этом она попросила сама. Героиня ушла из SpaceX в 2019 году после массового увольнения, под которое попал ее руководитель.



Илон Маск с тогдашней женой Талулой Райли в феврале 2014 года на государственном обеде, устроенном президентом Бараком Обамой в честь президента Франции Франсуа Олланда / Фото ANDREW HARRER/POOL/GETTY IMAGES

Илонгейт

Один случай вероятных сексуальных домогательств к работникам со стороны Маска стал публичным. Это история опубликована Business Insider в 2022 году. Ее героиня – бортпроводница, которую Маск просил о сексе.

Женщина, которая работала по контракту для SpaceX, утверждала в 2018 году, что Маск показал ей свой эрегированный пенис и предложил ей в подарок лошадь в обмен на секс, когда она делала ему массаж во время полета. По ее словам, SpaceX сократила ее смены после того, как она отклонила его предложение. Компания согласилась заплатить ей 250 000 долларов.

Маск назвал обвинения бортпроводницы "абсолютно ложными". В сообщениях в соцсетях он пошутил, что скандал стоит назвать "Илонгейт" (отсылка к Уотергейтскому скандалу 1972 – 1974 годов, связанного с президентом Никсоном – 24 Канал).

Впрочем, это уже не первая история с бортпроводницами. Аналогичный случай, но без отказа со стороны женщины, произошел в 2016 году.

Гвинн Шотвелл так же опровергла и эту историю, назвав ее неправдой. Отрицание Маска и заявление Шотвелл побудили сотрудников SpaceX опубликовать внутреннее открытое письмо, протестуя против того, что, по их мнению, компания не отнеслась серьезно к обвинениям в домогательствах. Восемь подписантов письма впоследствии уволили из компании.



Гвинн Шотвелл / Фото NASA

"Упадок цивилизации" – философия Маска

Летом 2013 года женщина, которая подчинялась непосредственно Маску, ушла из компании, а позже вернулась с адвокатом. По словам источников, знакомых с обвинениями, она утверждала, что Маск неоднократно просил ее родить ему детей. Она отклонила предложение Маска, из-за чего не получила повышение зарплаты и впоследствии потеряла работу. Женщина получила выходной пакет помощи и акции на сумму более 1 миллиона долларов.

Маск, который имеет по меньшей мере 10 детей, считает, что мир столкнулся с демографическим кризисом и что люди с высоким IQ должны продолжать род. Он поощрял некоторых своих сотрудников рожать детей. Он также говорил о необходимости колонизации Марса для защиты человеческого рода в случае катаклизма на Земле.



Отправлять людей на Красную планету – это давняя цель работы Маска в SpaceX.

Если люди не будут иметь больше детей, цивилизация погибнет. Обратите внимание на мои слова,

– сказал Маск в интервью WSJ в 2021 году.

В 2021 году у Шивон Зилис, руководительницы компании по нейроимплантации Neuralink, родились двойняшки от Маска. Зилис сказала, что Маск поощрял ее иметь детей, а позже предложил себя в качестве донора спермы.

К теме Суд Нью-Йорка отменил обвинения Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании

Справочно! После разглашения историй о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна к актрисам присяжные признали его виновным в двух из пяти уголовных обвинений: одно обвинение в сексуальном насилии первой степени и одно изнасилование третьей степени.



В течение следующих лет продюсера отправили в колонию, но 25 апреля 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговоры в изнасиловании и заявил, что судья допустил "вопиющую ошибку". Актрисы, которые первыми выдвинули обвинения против Вайнштейна, выразили разочарование решением суда. Однако Вайнштейн остается в тюрьме в Калифорнии.

В мире технологий – другие порядки, чем в киноиндустрии. Так что история домогательств со стороны Маска может получить совсем другую развязку.