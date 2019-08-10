Умер Джеффри Эпштейн – миллиардер, сутенер, педофил и близкий друг Трампа: состояние и биография

Его называли финансистом, миллиардером, "преданным другом", а впоследствии – педофилом, сутенером и шантажистом. Клинтон летал на его частном самолете "Лолита Экспресс" 26 раз, а Трамп считал его "потрясающим парнем". Принц Эндрю, Тони Блэр, Вуди Ален, Кевин Спейси, говорят, очень близко его знали. Кто такой Джеффри Эпштейн и почему он умер в тюремной камере – выяснили журналисты 24 канала.

Смерть Эпштейна

Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, 10 августа покончил с собой в камере в тюрьме на Манхэттене, Нью-Йорк. Об этом сообщил ряд мировых информационных агентств.

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Ему было 66 лет, а под стражей его держали с 7 июля 2019 года. Адвокаты просили суд выпустить Эпштейна под залог – хоть в 100 миллионов долларов. Но суд отказал. СМИ говорят, что две недели назад Эпштейн уже делал попытку самоубийства, и тогда его нашли в камере "в полубессознательном состоянии".

Обвиняют Джеффри Эпштейна в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Следователи обнаружили, что мужчина в 2002-2005 годах в своем особняке добивался, в том числе и с применением насилия, несовершеннолетних девушек. Еще особенно – деньгами и шантажом (в доме везде были скрытые камеры) заставлял девушек приводить к нему сверстниц.

Эпштейн не признал своей вины. Мол, девушки занимались с ним сексом добровольно, а об их возрасте он вообще не знал и не сомневался, что им более 18 лет.

После ареста Эпштейна правоохранители обыскали его имение. И обнаружили тысячи фотографий полностью или частично обнаженных женщин, в том числе несовершеннолетних – по всему дому. А в сейфе нашли компакт-диски со собственноручно сделанными Эпштейном надписями и записями эротического содержания.

Конечно, были там и деньги, и бриллианты, и – что интересно – просроченный австрийский паспорт 1987 года выдачи с фотографией Эпштейна, но другим именем. Согласно этому паспорту, его владелец жил в Саудовской Аравии.



Эпштейн и Трамп – друзья и бизнесмены

Уголовное дело за педофилию

Более 10 лет назад Эпштейн был фигурантом такого же дела, но в 2008 году заключил сделку со следствием: признал вину только в одном эпизоде – привлечение несовершеннолетней к проституции. Эпштейн выплатил многомиллионные компенсации десяткам своих вероятных жертв. Однако мужчину официально внесли в реестр сексуальных преступников США. Тогда Эпштейн отсидел 13 месяцев, хотя мог получить даже пожизненное.



Трамп был частым гостем на вечеринках, которые организовывал Эпштейн

Годы прошли, но о деле не забыли. Вся эта история вызвала значительный резонанс в американском обществе. Ведь Эпштейн был хорошо знаком со многими влиятельными людьми.

Среди них президент США в 1993-2003 годах Билл Клинтон, миллиардер и сейчас действующий президент США Дональд Трамп, британский принц Эндрю, бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Израиля Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, режиссер с мировым именем Вуди Аллен, знаменитый актер Кевин Спейси и многие другие.

К слову, ряд жертв домогательств утверждали, что на вечеринках Эпштейна их заставляли вступать в сексуальную связь с некоторыми из его гостей.



Дело Эпштейна было чрезвычайно резонансным в США из-за его связей с элитой

Заметим, что соглашение 2008 года для Эпштейна организовал адвокат Александр Акоста (тогда – прокурор во Флориде). Кроме организации соглашения Акоста согласился скрыть от жертв Эпштейна эту информацию. И вот в ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Эпштейна и роли в нем Акосты. Журналистам удалось найти более 60 жертв насилия со стороны Эпштейна!

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Следствие возобновили, в феврале 2019 года суд постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным. И что же Акоста? Акоста с февраля 2019 года работал министром труда в администрации Дональда Трампа. В отставку ушел лишь через 5 дней после ареста Эпштейна и шумной кампании против себя.



"Потрясающий парень": краткая биография

Родился 20 января 1953 года в Бруклине, Нью-Йорк. Его считают американским финансистом. Карьеру в данной сфере начал в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J.Epstein&Co.

"Лолита Экспресс".

Эпштейн владел частным самолетом Boeing 727 под названием "Лолита Экспресс" и часто путешествовал в нем – обычно с гостями на борту. Например, в сентябре 2002 года Эпштейн летал в Африку вместе с Клинтоном, Кевином Спейси и Крисом Такером.

Полетные записи свидетельствуют, что всего Билл Клинтон летал на самолете Эпштейна 26 раз минимум в 12 разных мест за пределами США. Сам Клинтон говорит, что летал с Эпштейном четыре раза. Заметим, говорится о периоде, когда Клинтон был президентом США.

Отзывы "поклонников".

В профиле Эпштейна в журнале New York в 2002 году Дональд Трамп отмечал: "Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что он любит красивых женщин так же, как и я. И многих из них – на младшей стороне. Без сомнения – Джеффри наслаждается общественной жизнью".

В 2019 Трамп поправился: он сказал, что уже 15 лет, как не общается с Эпштейном – не общается близко.

В 2003 году миллиардер Лесли Векслер очень лестно отзывался о Эпштейне: "Он очень умный, сочетает в себе острый ум и необычайно высокие профессиональные стандарты. Кроме того, преданный друг".

В 2019 представитель Векслера сообщил Forbes, что г-н Векслер "прекратил отношения с г-ном Эпштейном более 10 лет назад".

Билл Клинтон хвалил Эпштейна как "преданного филантропа" с "проницательностью и щедростью". Эпштейн входил в совет Фонда Рокфеллера, был значительным донором Гарвардского университета, а еще финансировал обе главные американские партии – и республиканцев, и демократов. Правда, республиканцев – несколько меньше.

Состояние Эпштейна: "Миллиардер? Не факт"

Об Эпштейне часто говорят – "миллиардер". Однако, немало специалистов и журналистов в этом сомневаются. Впервые Эпштейна назвали миллиардером в 2001, впоследствии в 2008 его адвокаты также на этом настаивали. Однако издание New York Times узнало, что друзья Эпштейна называют его имения "иллюзией больше, чем фактом".

Впоследствии и Forbes опубликовали статью "Почему сексуальный преступник Джеффри Эпштейн не является миллиардером", где специалисты заметили, что после мирового кризиса 2008 года и после того, как от Эпштейна отвернулись его действительно богатые покровители, сам Эпштейн перестал быть действительно состоятельным. Хотя, кое-что он имеет – в офшорах.

В судебных документах 2019 года значится, что Эпштейн имеет активы ориентировочно в 500 миллионов долларов. Или нет: многие издания убрали со своих сайтов статьи об имуществе Эпштейна и его бизнесе или филантропических инвестициях. Говорят, что за эти статьи просто заплатили.