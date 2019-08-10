Помер Джеффрі Епштейн – мільярдер, сутунер, педофіл і близький друг Трампа: статки та біографія

Його називали фінансистом, мільярдером, "відданим другом", а згодом – педофілом, сутенером і шантажистом. Клінтон літав на його приватному літаку "Лоліта Експрес" 26 разів, а Трамп вважав його "приголомшливим хлопцем". Принц Ендрю, Тоні Блер, Вуді Ален, Кевін Спейсі, кажуть, дуже близько його знали. Хто такий Джеффрі Епштейн і чому він помер у тюремній камері – з'ясували журналісти 24 каналу.

Смерть Епштейна

Джеффрі Епштейн, обвинувачений у торгівлі людьми, 10 серпня наклав на себе руки в камері у в'язниці на Манхеттені, Нью-Йорк. Про це повідомили низка світових інформаційних агентств.

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Йому було 66 років, а під вартою його тримали із 7 липня 2019. Адвокати просили суд випустити Епштейна під заставу – хоч у 100 мільйонів доларів. Та суд відмовив. ЗМІ кажуть, що два тижні тому Епштейн вже робив спробу самогубства, і тоді його знайшли в камері "у напівпритомному стані".

Звинувачують Джеффрі Епштейна в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Слідчі виявили, що чоловік у 2002-2005 роках у своєму особняку домагався, у тому числі і з застосуванням насильства, неповнолітніх дівчат. Ще ж і надто – грошима й шантажем (у будинку всюди були приховані камери) змушував дівчат приводити до нього ровесниць.

Епштейн не визнав своєї провини. Мовляв, дівчата мали з ним секс добровільно, а про їх вік він взагалі не знав і не сумнівався, що їм понад 18 років.

Після арешту Епштейна правоохоронці обшукали його маєток. І виявили тисячі фотографій повністю або частково оголених жінок, у тому числі неповнолітніх – по всьому будинку. А у сейфі знайшли компакт-диски з власноруч зробленими Епштейном написами і записами еротичного змісту.

Звісно, були там і гроші, і діаманти, і – що цікаво – прострочений австрійський паспорт 1987 року видачі із фото Епштейна, але іншим ім'ям. Згідно із цим паспортом, його власник мешкав у Саудівській Аравії.



Епштейн та Трамп – друзі та бізнесмени

Кримінальна справа за педофілію

Понад 10 років тому Епштейн був фігурантом такої ж справи, але в 2008 році уклав угоду зі слідством: визнав провину аж в одному епізоді – залучення неповнолітньої до проституції. Епштейн виплатив багатомільйонні компенсації десяткам своїх ймовірних жертв. Однак чоловіка офіційно внесли до реєстру сексуальних злочинців США. Тоді Епштейн відсидів 13 місяців, хоча міг отримати навіть довічне.



Трамп був частим гостем на вечірках, які організовував Епштейн

Роки минули, але справу не забули. Вся ця історія викликала значний резонанс у американському суспільстві. Адже Епштейн був добре знайомим із багатьма впливовими людьми.

Серед них президент США у 1993-2003 роках Білл Клінтон, мільярдер та зараз чинний президент США Дональд Трамп, британський принц Ендрю, колишні прем'єр-міністри Великої Британії Тоні Блер та Ізраїлю Ехуд Барак, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, режисер зі світовим ім'ям Вуді Аллен, знаменитий актор Кевін Спейсі та багато інших.

До слова, що низка жертв домагань стверджували, що на вечірках Епштейна їх змушували вступати в сексуальний зв'язок з деякими з його гостей.



Справа Епштейна була надзвичайно резонансною у США через зв'язки того із елітою

Зауважимо, що угоду 2008 року для Епштейна організував адвокат Олександр Акоста (тоді – прокурор у Флориді). Окрім організації угоди Акоста погодився приховати від жертв Епштейна цю інформацію. І от у листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі в ньому Акости. Журналістам вдалося знайти понад 60 жертв насильства з боку Епштейна!

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Слідство поновили, у лютому 2019 року суд ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. І що ж Акоста? Акоста з лютого 2019 року працював міністром праці в адміністрації Дональда Трампа. У відставку пішов лише за 5 днів після арешту Епштейна і гучної кампанії проти себе.

"Приголомшливий хлопець": коротка біографія у цікавинках

Народився 20 січня 1953 року у Брукліні, Нью-Йорк. Його вважають американським фінансистом. Кар'єру цій сфері розпочав у інвестиційному банку Bear Stearns, а потім заснував власну фірму J.Epstein&Co.

"Лоліта Експрес".

Епштейн володів приватним літаком Boeing 727 під назвою "Лоліта Експрес" і часто подорожував у ньому – зазвичай із гостями на борту. Наприклад, у вересні 2002 року Епштейн літав до Африки разом з Клінтоном, Кевіном Спейсі і Крісом Такером.

Польотні записи свідчать, що всього Білл Клінтон літав на літаку Епштейна 26 разів щонайменше у 12 різних місць поза межами США. Сам Клінтон каже, що літав з Епштейном чотири рази. Зауважимо, мовиться про період, коли Клінтон був президентом США.

Відгуки "шанувальників".

У профілі Епштейна в журналі New York у 2002 році Дональд Трамп зазначав: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Приголомшливий хлопець. З ним дуже весело. Навіть кажуть, що він любить красивих жінок так само, як і я. І багатьох з них – на молодшій стороні. Без сумніву – Джеффрі насолоджується громадським життям".

У 2019 Трамп поправився: він сказав, що вже 15 років, як не спілкується з Епштейном – не спілкується близько.

У 2003 році мільярдер Леслі Векслер дуже схвально відгукувався про Епштейна: "Він дуже розумний, поєднує в собі гострий розум та надзвичайно високі професійні стандарти. Крім того, відданий друг".

У 2019 представник Векслера повідомив Forbes, що пан Векслер "припинив відносини з паном Епштейном понад 10 років тому".

Білл Клінтон хвалив Епштейна як "відданого філантропа" з "проникливістю і щедрістю". Епштейн входив до ради Фонду Рокфеллера, був значним донором Гарвардського університету, а ще фінансував обидві головні американські партії – і республіканців, і демократів. Щоправда, республіканців – дещо менше.

Статки Епштейна: "Мільярдер? Не факт"

Про Епштейна часто говорять – "мільярдер". Однак, чимало фахівців та журналістів у цьому сумніваються. Вперше Епштейна назвали мільярдером у 2001, згодом у 2008 його адвокати також на цьому наголошували. Однак видання New York Times дізналося, що друзі Епштейна називають його маєтності "ілюзією більше, аніж фактом".

Згодом і Forbes опублікували статтю "Чому сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн не є мільярдером", де фахівці зауважили, що після світової кризи 2008 року та після того, як від Епштейна відвернулися його справді багаті покровителі, сам Епштейн перестав бути дійсно заможним. Хоча, дещо він має – в офшорах.

У судових документах 2019 року значиться, що Епштейн має активи орієнтовно у 500 мільйонів доларів. Або ні: чимало видань прибрали із своїх сайтів статті про майно Епштейна та його бізнесові або філантропічні інвестиції. Кажуть, що за ці статті просто заплатили.