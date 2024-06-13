Колекція жахливих історій про звинувачення у сексуальні домагання до жінок від багатих та відомих чоловіків – продюсера Гарві Вайнштайна, британського принца Ендрю, фінансиста Джеффрі Епштайна – поповнилася історіями про Ілона Маска. Бізнесмен, мільярдер і власник кількох компаній неодноразово домагався жінок, називав себе "поганцем" і навіть пропонував виношувати його дітей. Перебуваючи в шлюбі, мільярдер зустрічався з підлеглими, займався з ними сексом, возив до Європи на курорти, а також пропонував коня в обмін на секс.

Серед жертв бізнесмена: керівниця підрозділу, бортпровідниці та стажистка. Історія Маска має багато подібного зі скандалами, пов’язаними з Вайнштайном. Тут і мирові угоди, і використання своєї влади, і зневага.

До цього розголосу репутацію Маска, як технологічного генія, уже було зіпсовано, особливо серед українців. Мільярдер раніше прогнозував, що Росія захопить більше української території, дійде до Одеси та Дніпра, а також публічно погодився, що Донбас та Крим мають стати частиною Росії. Маск закликав призупинити військову та фінансову підтримку України. Він також має тісні відносини з Дональдом Трампом, який обіцяв після своєї перемоги на президентських виборах у США "зупинити війну за 24 години". Відомо також, що Трамп пропонував Маску посаду радника у випадку обрання на посаду президента.

Видання The Wall Street Journal зібрало історії про те, як мільярдер домагався жінок та поводився з ними. 24 Канал публікує скорочений рерайт гучної статті авторитетної американської газети.

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Роман зі стажисткою і кінь в подарунок за секс

Американські журналісти розповідають декілька історій. Перша – історія жінки, яка стажувалася в Маска, потім, після його запрошення, повернулась до компанії, але врешті решт пішла з неї у 2019 році після повторних домагань.

У 2017 році Ілон Маск, як гендиректор аерокосмічної компанії SpaceX, особисто зв’язався з колишньою інженеркою компанії, щоб обговорити пропозицію посади в адміністрації. Згодом жінка з хвилюванням поділилася з друзями новиною, про яку мріяла роками – ще з коледжу.

Жінка познайомилася з Маском за багато років до цього під час стажування, коли ще вчилася в коледжі. Вона звернулася до бізнесмена з ідеями щодо оптимізації у SpaceX. Ділова зустріч переросла в побачення з поцілунком, а побачення – в секс, про що героїня розповіла своїм друзям.

Згідно з документами, з якими ознайомились у The Wall Street Journal, через рік після стажування мільярдер відвіз випускницю коледжу на курорт до Сицилії, невдовзі після чого їхні контакти припинилися. Пізніше, Маск, старший від героїні історії на 20 років, намагався відновити їх, але спершу зустрів відмову.



Ілон Маск / Getty Images

Далі Маск не здавався. Бізнесмен продовжував надсилати жінці повідомлення та запрошував до свого будинку в Лос-Анджелесі. Хоча іноді героїня все ж приймала запрошення, друзям вона скаржилася на поведінку Ілона. Згодом, у 2019 році, вона пішла з команди Маска.

Друга історія – про стюардесу зі SpaceX, яка стверджує, що у 2016 році Маск запропонував купити їй коня в обмін на статеві акти .

. Третя – про жінку, яка покинула компанію у 2013 році. Під час звільнення вона зізналася, що Маск попросив її народити йому дітей.

Ще одна з героїнь матеріалу впродовж місяця мала сексуальні стосунки з Маском у 2014 році, коли вона безпосередньо підпорядковувалася йому. Це призвело до взаємних звинувачень через повідомлення та електронну пошту після звільнення. Врешті жінка підписала угоду, яка забороняє їй обговорювати свою роботу на Маска.

Колишні керівники SpaceX, а також звільнені співробітники SpaceX, які поскаржилися в Національну раду з трудових відносин у 2022 році, кажуть, що група керівників компанії не застосовує політики SpaceX до генерального директора, сприяючи культурі сексизму та домагань. Маска вважають харизматичним лідером, генієм, який може діяти безкарно.

Ілон – це SpaceX, а SpaceX – це Ілон,

– каже колишній інженер компанії.

Довідково! Маск, який є одним із найбагатших людей у ​​світі, очолює кілька компаній, зокрема компанію-виробника електромобілів Tesla, аерокосмічну компанію SpaceX і соцмережу X (колишній Twitter). SpaceX виграла мільярдні федеральні контракти та є ключовою для космічних програм NASA та Пентагону.



Тим часом Tesla проводить голосування акціонерів, яке завершується 13 червня, щодо пакету виплат Маску в розмірі 46 мільярдів доларів, який був відхилений судом Делавера в січні через сумніви щодо процесу затвердження.

Маск не відповів на запити WSJ прокоментувати заяви жінок. Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка SpaceX, назвала неправдою інформацію, яка є в розпорядженні WSJ. За її словами, SpaceX ретельно розслідує всі скарги на домагання та вживає відповідних заходів.

Раніше WSJ повідомляв про проблемну поведінку Маска, включно із вживанням заборонених наркотиків. Повідомлялося, що Маск вживав наркотики, зокрема ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін, іноді з членами правління компанії. Адвокат Маска Алекс Спіро заявив тоді, що Маск "регулярно та у випадковому порядку проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював тест".

Він сказав, що у повідомленнях про вживання наркотиків Маском є ​​й інші неправдиві факти, але не став їх деталізувати.

Як повідомили у Bloomberg, звільнені зі SpaceX інженери подали позов проти Ілона Маска за сексуальні домагання та помсту до суду штату Каліфорнія.



"Маск свідомо та цілеспрямовано створив вороже робоче середовище, він публікував огидні сексуальні фотографії, меми та коментарі, які принижували жінок та/або ЛГБТК+ спільноту", – йдеться у заяві вісьмох звільнених співробітників компанії. Деякі з колег імітували образливі дописи Маска у Twitter в бік інших співробітників.

Мандрівка до Сицилії та підвищення ексстажистки

Матеріал WSJ базується на розмовах з понад чотирма десятками осіб, включаючи колишніх співробітників, людей, знайомих із поведінкою Маска з підлеглими жінками, а також друзями та родичами жінок, що постраждали. Видання також ознайомилося з електронними листами, текстовими повідомленнями та іншими документами.

WSJ наголошує, що федеральні закони США та закони штатів забороняють керівникам сексуальні домагання.

Найдовша історія – про студентку коледжу, яка познайомилася з Маском на початку 2010-х під час літнього стажування в SpaceX. Маск і героїня пішли пообідати після її контакту з бізнесменом щодо оптимізації роботи компанії. Далі вони зблизилися на темі "Зоряних війн" і поцілувалися. Рік потому Маск зустрівся з жінкою на курорті на Сицилії, під час його відрядження на конференцію, спонсоровану Google.

Бізнесмен допоміг жінці дістатися Сицилії – її паспорт був не на руках, тож Маск домовився, щоб друг героїні надіслав документ жінці рано вранці внутрішнім рейсом. Згодом вона долетіла авіарейсом першого класу до Лондона, а далі – приватним літаком до Італії.

Ексстажистка наказала своїм друзям не розмовляти з журналістами, а пізніше сказала, що не хоче бути героїнею статті. В одній із заяв жінка розповіла, що після того, як вона розірвала перші стосунки з Маском, вони "залишилися друзями".

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У 2017 році Маск особисто зв’язався з ексстажисткою щодо нової посади у SpaceX. Вона переїхала з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Колишні співробітники зазначили, що хоча вона була талановитою інженеркою, було дивним, що вона отримала таку високу посаду.

Уже у Каліфорнії Маск запросив колегу випити та підійшов до неї, торкаючись її грудей. "Я такий поганий, я не маю цього робити", – казав при цьому бізнесмен.

The Wall Street Journal має свідчення під присягою, підписані героїнею. Вони підтверджують, що та вечеряла з ним під кінець свого літнього стажування, але потім припинила зв’язок.

"Нічого, що Ілон Маск робив стосовно мене під час моєї роботи в SpaceX, не було грабіжницьким чи протиправним у будь-якому випадку", – сказала жінка. Вона – одна з тих, які поділилися з близькими та колегами історіями про надмірну увагу Маска.

Водночас героїня розповідала друзям, що була нещаслива в SpaceX, не мала повноважень і їй було важко змусити керівників сприймати її ідеї серйозно. Вона розповіла одному другові, що іноді ховалася у вбиральні офісу SpaceX.



Ілон Маск у своєму офісі SpaceX / OnInnovation / Flickr

В одній із заяв під присягою вона додала, що її спогади про роботу в SpaceX "абсолютно не пов’язані з жодними романтичними чи особистими стосунками з Ілоном Маском".

За словами людей, знайомих із ситуацією, і друзів, яким вона довіряла, жінка кілька разів відвідувала Маска вдома, шукаючи допомоги по роботі. Приблизно через пів року роботи жінка отримала ще одне запрошення від Маска прийти до нього додому. Тоді ж бізнесмен почав закидувати її повідомленнями з запрошеннями. Після відсутності відповіді Маск написав їй, що їм краще не бачитися.

Під присягою жертва Маска сказала, що вони з бізнесменом часто листувалася, жінка також підтримувала його у складних життєвих ситуаціях.



Це були як проблеми у Tesla, так і розлучення Ілона з актрисою Талулою Райлі. З нею Маск був одружений під час роману з героїнею матеріалу. Під підтримкою малося на увазі перегляд аніме та розмови про Tesla і "технологічне майбутнє людства".

Невдовзі жінка втратила керівну посаду та перейшла під підпорядкування одного з інженерів. Про це вона попросила сама. Героїня пішла з SpaceX у 2019 році після масового звільнення, під яке потрапив її керівник.



Ілон Маск з тодішньою дружиною Талулою Райлі в лютому 2014 року на державному обіді, влаштованому президентом Бараком Обамою на честь президента Франції Франсуа Олланда / Фото ANDREW HARRER/POOL/GETTY IMAGES

Ілонгейт

Один випадок ймовірних сексуальних домагань до працівників з боку Маска став публічним. Це історія опублікована Business Insider у 2022 році. Її героїня – бортпровідниця, яку Маск просив про секс.

Жінка, яка працювала за контрактом для SpaceX, стверджувала у 2018 році, що Маск показав їй свій ерегований пеніс і запропонував їй у подарунок коня в обмін на секс, коли вона робила йому масаж під час польоту. За її словами, SpaceX скоротила її зміни після того, як вона відхилила його пропозицію. Компанія погодилася заплатити їй 250 000 доларів.

Маск назвав звинувачення бортпровідниці "абсолютно неправдивими". У дописах у соцмережах він пожартував, що скандал варто назвати "Ілонгейт" (відсилання до Вотергейтського скандалу 1972 – 1974 років, пов’язаного з президентом Ніксоном – 24 Канал).

Утім, це вже не перша історія з бортпровідницями. Аналогічний випадок, але без відмови з боку жінки, стався у 2016 році.

Гвінн Шотвелл так само спростувала і цю історію, назвавши її неправдою. Заперечення Маска та заява Шотвелл спонукали співробітників SpaceX опублікувати внутрішній відкритий лист, протестуючи проти того, що, на їхню думку, компанія не поставилася серйозно до звинувачень у домаганнях. Вісім підписантів листа згодом звільнили з компанії.



Гвінн Шотвелл / Фото NASA

"Занепад цивілізації" – філософія Маска

Улітку 2013 року жінка, яка підпорядковувалася безпосередньо Маску, пішла з компанії, а пізніше повернулася з адвокатом. За словами джерел, знайомих зі звинуваченнями, вона стверджувала, що Маск неодноразово просив її народити йому дітей. Вона відхилила пропозицію Маска, через що не отримала підвищення зарплати та згодом втратила роботу. Жінка отримала вихідний пакет допомоги та акції на суму понад 1 мільйон доларів.

Маск, який має щонайменше 10 дітей, вважає, що світ зіткнувся з демографічною кризою і що люди з високим IQ мають продовжувати рід. Він заохочував деяких своїх співробітників народжувати дітей. Він також говорив про необхідність колонізації Марса для захисту людського роду в разі катаклізму на Землі.



Відправляти людей на Червону планету – це давня мета роботи Маска у SpaceX.

Якщо люди не будуть мати більше дітей, цивілізація загине. Зверніть увагу на мої слова,

– сказав Маск в інтерв’ю WSJ у 2021 році.

У 2021 році у Шівон Зіліс, керівниці компанії з нейроімплантації Neuralink, народилися двійнята від Маска. Зіліс сказала, що Маск заохочував її мати дітей, а пізніше запропонував себе як донора сперми.

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Довідково! Після розголошення історій про домагання з боку Гарві Вайнштайна до актрис присяжні визнали його винним у двох із п’яти кримінальних звинувачень: одне звинувачення у сексуальному насильстві першого ступеня та одне зґвалтування третього ступеня.



Упродовж наступних років продюсера відправили до колонії, але 25 квітня 2024 року Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вироки у зґвалтуванні та заявив, що суддя припустився "кричущої помилки". Актриси, які першими висунули звинувачення проти Вайнштайна, висловили розчарування рішенням суду. Однак Вайнштайн залишається у в'язниці у Каліфорнії.

У світі технологій – інші порядки, ніж у кіноіндустрії. Отже, історія домагань з боку Маска може отримати зовсім іншу розв’язку.