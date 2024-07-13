Илон Маск не скрывал свои дружеские отношения с Трампом, заявляя, что тот может ему позвонить просто так, без особой причины. В то же время миллиардер в марте божился, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США. Тогда в Bloomberg обратили внимание, что таким комментарием Маск не исключил вероятность пожертвований в пользу политических комитетов (организаций со специальным статусом в США, которые собирают средства на политические кампании).
Смотрите также Доигрался: водители избегают Tesla из-за противоречивого поведения Илона Маска
Маск финансирует Трампа
Теперь стало известно, что Маск таки пожертвовал средства комитету, который работает над тем, чтобы Трамп стал новым президентом.
Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg отметил, что миллиардер сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму внес Маск не сообщается. Впрочем, она должна быть значительной. Ожидается, что America PAC раскроет свой список доноров 15 июля.
Журналисты отмечают, что такие действия Маска свидетельствуют о превращении его из независимого политического деятеля в фигуру, которая постоянно использует свою соцсеть "Х" для поддержки правых взглядов и критики в адрес демократов.
В СМИ считают, что поддержка Трампа со стороны Маска может нанести сокрушительный удар Джо Байдену и демократам, в рядах которых сейчас идет внутренняя борьба после провальных дебатов.
Ранее Трамп обещал Маску, что в случае своей победы сделает его своим советником.