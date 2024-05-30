Западное СМИ сообщает, что Трамп якобы предложил Маску примерно такую же роль, которую играл экс-глава компании Marvel Айк Перлмуттер – давний знакомый экс-президента, который незаметно помогал ему формировать политику в министерстве по делам ветеранов.

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Между Трампом и Маском растаял лед

В то же время детали потенциальной роли Маска в администрации Трампа, если тот вернется в Белый дом, авторы публикации не указали. Они встречались частным образом в марте, когда экс-президент пытался увеличить сбор средств на предвыборную кампанию. Впрочем, Маск не поддержал Трампа публично.

После встречи между Трампом и Маском наладились более тесные отношения. Они обменялись мнениями по иммиграции, электромобилей, космических сил США и портфеля компаний бизнесмена.

Кроме того, Маск вместе с другим миллиардером Нельсоном Пельцем проинформировали будущего кандидата от республиканцев о своих частных усилиях, направленных на то, чтобы убедить "элитных" бизнес-лидеров не поддерживать президента США Джо Байдена на выборах.

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