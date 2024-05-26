Белый дом начал принимать меры, которые направлены защитить американский рынок электромобилей от наплыва китайской продукции. В частности, пошлины на электрокары из Китая выросли с 25% до 100%.

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Этот шаг призван защитить американских производителей авто, однако Илон Маск неожиданно выступил против таких мер. Миллиардер заявил, что удивлен такому развитию событий и заявил, что он искажает рынок.

Ни Tesla, ни я не просили этих тарифов. То, что препятствует свободе обмена или искажает рынок, не является хорошим. Tesla достаточно хорошо конкурирует на рынке в Китае без пошлин и поддержки. Я за отсутствие тарифов,

– сказал Маск.

Интересно, что ранее Илон заявлял совершенно противоположное. Он отмечал, что дешевые китайские электрокары – не только главный конкурент Tesla, но и угроза для конкурентов из других стран.

Впрочем, похоже на то, что визит в Китай и снятие ограничений с Tesla на местном рынке заставили Маска пересмотреть позицию. Теперь он пытается продемонстрировать лояльность Пекину, чтобы не потерять позиции на важном рынке.

Китай предоставляет своей автопромышленности субсидии, что существенно снижает стоимость местных автомобилей. Это позволило китайским электрокарам закрепиться в Европе, и их доля продолжает расти.