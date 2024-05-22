Инсайт – относительно новый термин, который стремительно ворвался в мир бизнеса, сообщает 24 Канал. Речь идет о новом взгляде на вещи, который открывает большие возможности перед предпринимателем.

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Вместе с Škoda рассказываем о том, как получать инсайты и вырываться вперед в гонке с конкурентами.

Как получить инсайты

Инсайтом называют идею или прозрение, которые могут возникнуть в голове неожиданно. Впрочем, ошибочно считать их полностью внезапными, ведь случай помогает подготовленному уму. Особенно это касается бизнеса, где сейчас все базируется на данных.

Получить инсайты обычно можно тремя способами:

количественные и качественные исследования вроде анкетирования и опроса;

глубинные интервью и наблюдения;

вымышленные инсайты, когда нужно быстро моделировать гипотетические точки соприкосновения клиента с продуктом.

Такое активное взаимодействие с аудиторией – это не просто сбор и анализ данных. Этот процесс дает несколько преимуществ, с которыми всегда можно быть победителем.

Нашептывание тенденций

Постоянная работа с аудиторией увеличивает шансы на то, что можно будет предугадать тенденции. А в бизнесе часто именно тот, кто внедряет что-то первым, получает наибольшие бонусы, в том числе и в виде прибыли.

Тренды можно предсказать / Фото Unsplash

Стоит стараться всегда направить разговор или исследование на "боли" аудитории, ведь продукты и услуги решают именно их. Здесь важно все, а если предприниматель не замечает возможностей, значит, неправильно интерпретирует полученную информацию.

Понимание слабых сторон конкурентов

Следует активно расширять базу исследования на аудиторию, которая взаимодействует с конкурентами. Так предприниматель сможет узнать, почему люди выбирают другие компании и чего им не хватает в продуктах или услугах его бизнеса. Эта информация дает возможность доработать свои слабые стороны и предложить потенциальным клиентам именно то, что они ищут.

В то же время следует изучать недостатки конкурентов и использовать эти данные, чтобы повышать качество собственных товаров и сервиса. К тому же гораздо лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.

Недостатки конкурентов можно превратить в преимущество для себя / Фото Unsplash

Если бизнесмен стремится увеличивать число клиентов, то ему есть чему поучиться у конкурентов. В то же время важно помнить, что критика чужих продуктов, товаров или предложений недопустима. Это как минимум является проявлением плохой (даже токсичной) бизнес-этики, которая в перспективе обернется против самого предпринимателя.

Эффективное стратегирование

Инсайты помогают выбирать правильные приоритеты и не тратить ресурсы на то, что людям не нужно в это время. Современный бизнес требует неотложных решений, которые могут работать здесь и сейчас.

Глубокие данные – основа эффективных стратегий / Фото Unsplash

Кроме этого, можно трезво оценить покупательную способность аудитории, что на этапе стратегирования очень ценно. Так, предприниматель будет предлагать то, что люди готовы купить, по той цене, которую готовы заплатить. Именно это "золотое сечение" и является основой успешного бизнеса.

Автомобиль – это также победа

Развитие собственного бизнеса всегда связано с движением. Ведь необходимо проводить переговоры, осматривать объекты недвижимости, перевозить самые разнообразные вещи. И таких задач сотни, а количество часов в сутках ограничено. Успеть все и не сойти с ума поможет удобное авто.

Для примера, стоит обратить внимание на Škoda Kodiaq – большой, мощный, современный и просторный семиместный кроссовер. Его салон может вмещать как пять, так и семь человек, и ни один из них не будет жаловаться на усталость во время путешествия. Ведь Kodiaq – самый большой внедорожник в семье Škoda и, конечно, самый удобный для длительных путешествий.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается благодаря богатому оснащению авто, который имеет, в частности, следующие элементы:

бесключевой доступ;

подогрев сидений;

задний парктроник;

двухзонный климат-контроль и многое другое.





Побеждать легче с комфортным авто / Фото Škoda

Система подключения к смартфону покажет ситуацию в автомобиле, даже если владелец находится в другом городе. А в наиболее роскошной версии L&K кроссовер имеет кожаный салон, премиальную аудиосистему Canton с 10 динамиками и навигационную систему Amundsen.

Во время движения владелец Škoda Kodiaq всегда будет чувствовать себя уверенно, ведь в моторной гамме на выбор – бензиновые или дизельные двигатели мощностью 150 – 200 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Кроме этого, полный привод обеспечит беспроблемное передвижение на любых дорогах и вне их.

Итак, Škoda Kodiaq недаром считается флагманом бренда в семье кроссоверов – в нем внедрены лучшие технологии, доступны в европейском автопроме.