Інсайт – відносно новий термін, який стрімко увірвався у світ бізнесу, повідомляє 24 Канал. Йдеться про новий погляд на речі, який відкриває великі можливості перед підприємцем.

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Разом зі Škoda розповідаємо про те, як отримувати інсайти та вириватися вперед у перегонах із конкурентами.

Як отримати інсайти

Інсайтом називають ідею або прозріння, які можуть виникнути у голові зненацька. Втім, помилково вважати їх повністю раптовими, адже випадок допомагає підготованому розуму. Особливо це стосується бізнесу, де зараз все базується на даних.

Отримати інсайти зазвичай можна трьома способами:

кількісні та якісні дослідження на кшталт анкетування та опитування;

глибинні інтерв'ю та спостереження;

вигадані інсайти, коли потрібно швидко моделювати гіпотетичні точки дотику клієнта з продуктом.

Така активна взаємодія з аудиторією – це не просто збір та аналіз даних. Цей процес надає кілька переваг, з якими завжди можна бути переможцем.

Нашіптування тенденцій

Постійна робота з аудиторією збільшує шанси на те, що можна буде передбачити тенденції. А в бізнесі часто саме той, хто впроваджує щось першим, отримує найбільші бонуси, зокрема й у вигляді прибутку.

Тренди можна передбачити / Фото Unsplash

Варто намагатися завжди скерувати розмову або дослідження на "болі" аудиторії, адже продукти та послуги вирішують саме їх. Тут важливе усе, а якщо підприємець не помічає можливостей, значить, неправильно інтерпретує отриману інформацію.

Розуміння слабких сторін конкурентів

Слід активно розширювати базу дослідження на аудиторію, яка взаємодіє з конкурентами. Так підприємець зможе дізнатися, чому люди обирають інші компанії та чого їм бракує у продуктах чи послугах його бізнесу. Ця інформація дає можливість допрацювати свої слабкі сторони та запропонувати потенційним клієнтам саме те, що вони шукають.

Водночас варто вивчати недоліки конкурентів і використовувати ці дані, аби підвищувати якість власних товарів та сервісу. До того ж набагато краще вчитися на чужих помилках, аніж на своїх.

Недоліки конкурентів можна перетворити на перевагу для себе / Фото Unsplash

Якщо бізнесмен прагне збільшувати число клієнтів, то йому є чого повчитися у конкурентів. Водночас важливо пам'ятати, що критика чужих продуктів, товарів чи пропозицій неприпустима. Це як мінімум є проявом поганої (навіть токсичної) бізнес-етики, яка в перспективі обернеться проти самого підприємця.

Ефективне стратегування

Інсайти допомагають обирати правильні пріоритети та не витрачати ресурси на те, що людям не потрібно у цей час. Сучасний бізнес потребує нагальних рішень, які можуть працювати тут і зараз.

Глибокі дані – основа ефективних стратегій / Фото Unsplash

Окрім цього, можна тверезо оцінити купівельну спроможність аудиторії, що на етапі стратегування дуже цінно. Так, підприємець буде пропонувати те, що люди готові купити, за тією ціною, яку готові заплатити. Саме цей "золотий перетин" і є основою успішного бізнесу.

Автомобіль – це також перемога

Розвиток власного бізнесу завжди пов'язаний із рухом. Адже необхідно проводити переговори, оглядати об'єкти нерухомості, перевозити найрізноманітніші речі. І таких завдань сотні, а кількість годин у добі обмежена. Встигнути все та не збожеволіти допоможе зручне авто.

Для прикладу, варто звернути увагу на Škoda Kodiaq – великий, потужний, сучасний та просторий семимісний кросовер. Його салон може вміщати як п'ять, так і сім осіб, і жоден з них не буде скаржитись на втому під час подорожі. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в родині Škoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Комфорт водія та пасажирів забезпечується завдяки багатому оснащенню авто, який має, зокрема, наступні елементи:

безключовий доступ;

підігрів сидінь;

задній парктронік;

двозонний клімат-контроль та багато іншого.





Перемагати легше із комфортним авто / Фото Škoda

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Під час руху власник Škoda Kodiaq завжди відчуватиме себе впевнено, адже в моторній гамі на вибір – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Крім цього, повний привід забезпечить безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Отже, Škoda Kodiaq недарма вважається флагманом бренду у сім'ї кросоверів – у ньому запроваджено найкращі технології, доступні у європейському автопромі.