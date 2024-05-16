Мова йде про А/В тестування для бізнесу, що є одним із найпопулярніших методів перевірки гіпотез, інформує 24 Канал. Він дозволяє приймати рішення, орієнтуючись на дані, а не на інтуїцію, що зменшує шанси на помилку через когнітивне упередження.

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Разом зі Škoda розповідаємо детальніше, що таке А/В тестування та як його можна застосувати для бізнесу.

Як проводять A/B-тестування

A/B-тестування також часто називають спліт-тестами. Суть полягає у наступному алгоритмі:

ділимо аудиторію на кілька груп;

кожній групі представляємо різні версії продукту або послуги;

на основі зворотного зв'язку оцінюємо, яку з них найкраще розвивати;

точки перетину характеристик підкажуть, на яких сильних сторонах потрібно робити акцент.

Які переваги A/B-тестування

Ефективна конверсія

Скільки людей – стільки і думок, тому менеджери витрачають багато часу на прийняття рішення або опираються не на ключові показники.

A/B-тестування конвертує опитування у прибуток / Фото UnSplash

Але, оскільки продуктами та послугами користуються люди, найбільшу вагу має саме їхня думка. A/B-тестування дозволяє швидко її дізнатися та зрозуміти, в якому напрямку рухатися, аби повністю задовольнити потреби та очікування людей.

Персоналізація та сегментація

Завдяки поділу аудиторії можна отримати дуже багато корисних інсайтів. Наприклад, як персоналізувати пропозицію, або сегментувати товар та взаємодіяти з куди більшою кількістю людей, аніж планувалося на початку.

Персоналізація – це завжди перемога / Фото UnSplash

A/B-тестування дозволяє краще та глибше зрозуміти свою аудиторію. І той керівник, який вміє ретельно аналізувати цей напрямок, завжди опиняється на крок попереду конкурентів.

Реальні дані вирішують усе

Аналітика даних сьогодні займає чільне місце у будь-якому бізнесі. Саме тому опрацювання та збір інформації є вкрай важливими для розвитку власної справи. Відтак вхідний трафік даних до компаній зростає ледь не в геометричній прогресії.

Приймати рішення потрібно на основі з реальними даними / Фото UnSplash

З А/В тестуванням тенденції ринку стануть більш зрозумілими, потреби та досвід користувачів – структурованими, а маркетингові кампанії – дешевшими та куди ефективнішими. І це лише частина того, заради чого варто почати активно користуватися цим інструментом.

Комфортний автомобіль – завжди правильний вибір

Вийти на новий рівень ефективності та встигати більше за день вдасться з власним автомобілем. Адже проблема пересування як містом, так і країною просто зникає. Це однозначна перевага для будь-якого підприємця, оскільки власна справа вимагає розв'язання багатьох питань. Часом діяти потрібно дуже швидко і від цього рішення може залежати майбутнє бізнесу.

Проте ефективне пересування не виключає потребу в комфорті. Автомобіль не має доставляти додаткових клопотів. Сучасний ринок сьогодні пропонує унікальні моделі з вагомими перевагами. Для прикладу, варто звернути увагу на Škoda Karoq, яким можна керувати навіть за допомогою власного смартфона.

Так, завдяки застосунку власник цього авто може стежити одразу за низкою показників:

з будь-якого куточка світу власник автомобіля Škoda Karoq може побачити, де саме розташована машина. Головне – доступ до Інтернету;

чи зачинені у неї двері та багажник;

чи не розряджений акумулятор;

скільки пального залишилось у баку.

Це допоможе більш ефективно використовувати свій час. Наприклад, якщо закінчується пальне, можна врахувати це у своєму розкладі на день та заздалегідь заїхати на заправку.

Škoda Karoq – рішення, яке не потрібно тестувати / Фото Škoda

Ще одна перевага – можливість розпланувати свій маршрут перед тривалою поїздкою, враховуючи зупинку в готелі, заправку авто чи просто зупинки для відпочинку. Весь маршрут можна завантажити через смартфон на Škoda Karoq, і вбудована навігаційна система під час поїздки поведе водія розвіданими дорогами.

У застосунку також можна стежити за статистикою поїздок, витрату пального, середньою швидкістю та іншими показниками. Крім того, система автомобіля Škoda Karoq навіть самостійно здатна надіслати дилеру повідомлення про необхідність проведення діагностики та пошуку запчастини у разі виявлення раптової неполадки системи.