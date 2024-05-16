Речь идет о А/В тестировании для бизнеса, что является одним из самых популярных методов проверки гипотез, информирует 24 Канал. Он позволяет принимать решения, ориентируясь на данные, а не на интуицию, что уменьшает шансы на ошибку из-за когнитивного предубеждения.

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Вместе с Škoda рассказываем подробнее, что такое А/В тестирование и как его можно применить для бизнеса.

Как проводят A/B-тестирование

A/B-тестирование также часто называют сплит-тестами. Суть заключается в следующем алгоритме:

делим аудиторию на несколько групп;

каждой группе представляем разные версии продукта или услуги;

на основе обратной связи оцениваем, какую из них лучше всего развивать;

точки пересечения характеристик подскажут, на каких сильных сторонах нужно делать акцент.

Какие преимущества A/B-тестирования

Эффективная конверсия

Сколько людей – столько и мнений, поэтому менеджеры тратят много времени на принятие решения или опираются не на ключевые показатели.

A/B-тестирование конвертирует опрос в прибыль / Фото UnSplash

Но, поскольку продуктами и услугами пользуются люди, наибольший вес имеет именно их мнение. A/B-тестирование позволяет быстро его узнать и понять, в каком направлении двигаться, чтобы полностью удовлетворить потребности и ожидания людей.

Персонализация и сегментация

Благодаря разделению аудитории можно получить очень много полезных инсайтов. Например, как персонализировать предложение, или сегментировать товар и взаимодействовать с куда большим количеством людей, чем планировалось в начале.

Персонализация – это всегда победа / Фото UnSplash

A/B-тестирование позволяет лучше и глубже понять свою аудиторию. И тот руководитель, который умеет тщательно анализировать это направление, всегда оказывается на шаг впереди конкурентов.

Реальные данные решают все

Аналитика данных сегодня занимает видное место в любом бизнесе. Именно поэтому обработка и сбор информации крайне важны для развития собственного дела. Поэтому входящий трафик данных в компании растет чуть ли не в геометрической прогрессии.

Принимать решения нужно на основе с реальными данными / Фото UnSplash

С А/В тестированием тенденции рынка станут более понятными, потребности и опыт пользователей – структурированными, а маркетинговые кампании – дешевле и куда более эффективными. И это лишь часть того, ради чего стоит начать активно пользоваться этим инструментом.

Комфортный автомобиль – всегда правильный выбор

Выйти на новый уровень эффективности и успевать больше за день удастся с собственным автомобилем. Ведь проблема передвижения как по городу, так и по стране просто исчезает. Это однозначное преимущество для любого предпринимателя, поскольку собственное дело требует решения многих вопросов. Иногда действовать нужно очень быстро и от этого решения может зависеть будущее бизнеса.

Однако эффективное передвижение не исключает потребность в комфорте. Автомобиль не должен доставлять дополнительных хлопот. Современный рынок сегодня предлагает уникальные модели с весомыми преимуществами. Для примера, стоит обратить внимание на Škoda Karoq, которым можно управлять даже с помощью собственного смартфона.

Так, благодаря приложению владелец этого авто может следить сразу за рядом показателей:

с любого уголка мира владелец автомобиля Škoda Karoq может увидеть, где именно расположена машина. Главное – доступ к Интернету;

закрыты ли у нее двери и багажник;

не разряжен ли аккумулятор;

сколько горючего осталось в баке.

Это поможет более эффективно использовать свое время. Например, если заканчивается топливо, можно учесть это в своем расписании на день и заранее заехать на заправку.

Škoda Karoq – решение, которое не нужно тестировать / Фото Škoda

Еще одно преимущество – возможность распланировать свой маршрут перед длительной поездкой, учитывая остановку в отеле, заправку авто или просто остановки для отдыха. Весь маршрут можно загрузить через смартфон на Škoda Karoq, и встроенная навигационная система во время поездки поведет водителя разведанными дорогами.

В приложении также можно следить за статистикой поездок, расход горючего, средней скоростью и другими показателями. Кроме того, система автомобиля Škoda Karoq даже самостоятельно способна отправить дилеру сообщение о необходимости проведения диагностики и поиска запчасти в случае обнаружения внезапной неполадки системы.