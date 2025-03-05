Сумма убытков

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, информирует 24 Канал. По его словам, выявлены факты, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов гривен и продаже алкоголя без надлежащих лицензий. При этом окончательная сумма убытков будет установлена после проведения дополнительных проверок.

Смотрите также В ответ на тарифы Трампа: провинции Канады останавливают продажу американского алкоголя

Заметьте. Одним из нарушений стала поставка алкоголя на сумму 48 миллионов гривен в январе 2025 года предпринимателю в Житомире, который уже был лишен лицензии на розничную торговлю.

Компанию оштрафовали

По адресу, куда фактически отгружались до 2 – 3 фур алкоголя в день, находился молитвенный дом. За эти нарушения компания получила штраф на сумму 97 миллионов гривен за безлицензионную розничную торговлю.

В общем, по похожей схеме было продано более 37 миллионов бутылок алкоголя без надлежащего учета и уплаты налогов,

– отметил Кравченко.

Кроме этого, компания потеряла лицензию на оптовую торговлю алкоголем из-за отсутствия одного из мест хранения, что было указано в Едином государственном реестре.

Что этому предшествовало

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года российские следователи объявили украинского бизнесмена Евгения Черняка, владельца алкогольного холдинга Global Spirits, в международный розыск. Его обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Обвинение предъявлено Черняку заочно. Также сообщается, что на его активы наложен арест, хотя сам бизнесмен отрицает наличие таких активов на территории России. В России компании Global Spirits принадлежали предприятия, которые производили алкогольные напитки под известными брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак".

Справочно. В Украине холдинг Global Spirits владеет ликёро-водочным заводом "Хортица" в Запорожье и Одесским коньячным заводом, а также дистрибьюторской компанией "Украинская торговая дистрибуционная компания".

В декабре 2023 года СБУ объявила Черняку подозрение в финансировании вооруженной агрессии России. СБУ утверждает, что бизнесмен продолжал вести бизнес с Россией и осуществлял финансовые транзакции в пользу российского бюджета.

Сам Черняк опроверг эти обвинения, отметив, что с 2014 года против компании Global Spirits применены санкции, поэтому она не могла иметь активов в стране-агрессоре. Кроме того, лицензия на ведение бизнеса в России была отозвана еще 24 февраля 2022 года.