Канада останавливает продажу американского алкоголя

Об этом сообщили руководители ряда провинций, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Онтарио Даг Форда и премьер-министра Новой Шотландии Тима Хьюстона.

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Канада и Онтарио не начинали эту торговую войну с президентом Трампом, но команда Канады готова ее выиграть,

- написал Форд.

Он отметил, что как первый шаг в нашем ответе Онтарио:

расторгнет наш контракт со Starlink;

уберет американский алкоголь с полок LCBO;

запретит американским компаниям осуществлять государственные закупки.

В то же время Хьюстон тоже объявил о запрете продавать алкоголь из США на территории Новой Шотландии.

Мы дадим распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation снова убрать с прилавков весь алкоголь из США, начиная с сегодняшнего дня,

- заявил он.

Обратите внимание! О похожих ограничительных мерах в отношении американских спиртных напитков заявили главы некоторых провинций, в частности Британская Колумбия, Ньюфаундленд и др.