Канада зупиняє продаж американського алкоголю

Про це повідомили очільники низки провінцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Онтаріо Даг Форда та прем’єр-міністра Нової Шотландії Тіма Г'юстона.

Читайте також Трамп хоче повного краху економіки Канади, щоб легше анексувати її, – Трюдо про впровадження мит

Канада й Онтаріо не починали цю торгівельну війну з президентом Трампом, але команда Канади готова її виграти,

— написав Форд.

Він зазначив, що як перший крок у нашій відповіді Онтаріо:

розірве наш контракт із Starlink;

прибере американський алкоголь з полиць LCBO;

заборонить американським компаніям здійснювати державні закупівлі.

Водночас Г'юстон теж оголосив про заборону продавати алкоголь зі США на території Нової Шотландії.

Ми дамо розпорядження корпорації Nova Scotia Liquor Corporation знову прибрати з прилавків увесь алкоголь зі США, починаючи з сьогоднішнього дня,

— заявив він.

Зверніть увагу! Про схожі обмежувальні заходи щодо американських спиртних напоїв заявили глави деяких провінцій, зокрема Британська Колумбія, Ньюфаундленд тощо.