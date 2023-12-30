Служба безопасности 29 декабря объявила подозрение Евгению Черняку в закупке промышленных объемов спирта и другую подобную продукцию в России, которую использует его предприятие. Данные следствия свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабное вторжение России, компании Черняка продолжали бизнес со страной-агрессоркой.
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Реакция алкогольного магната
Евгений Черняк прокомментировал подозрение от СБУ и заявил о надежде, что это "ошибка, а не рейдерство". По его словам, в России еще с 2014 года действуют санкции против Global Spirits, поэтому иметь там какие-либо активы компания не могла.
Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решениям европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии,
– подчеркнул владелец холдинга.
Он заверил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в России, а о некоторых предприятиях в Средней Азии, Грузии и Азербайджане.
По его словам, эти компании ему не принадлежат, а ни один человек по менеджменту холдинга не является должностным лицом или выгодоприобретателем заводов, указанных по делу, и, соответственно, не мог ничего покупать или продавать. В то же время Черняк подчеркнул, что владельцы компаний "не делали и делать не могли то", в чем их обвиняют, "по юридическим и моральным причинам".
У одного брат погиб, защищая Украину. Наш корпоративный юрист ушел добровольцем с первого дня войны и после ранения и контузии пропал без вести под Бахмутом. Директор компании сейчас на нуле, действующий командир подразделения, подполковник ВСУ,
– отметил Черняк.
Магнат также выразил возмущение касательно того, как указанные по делу предприятия могли платить налоги в Россию, если они расположены в других странах.
Он отметил, что о подозрении, выдвинутом ему СБУ, он узнал из сообщения в соцсетях. До этого никто лично ему ничего не вручал и никаких вопросов по делу не задавал. Черняк подчеркнул, что молчать в этой ситуации не будет. Он уверяет, что сделает публичным этот "юридический кейс".
Бизнесмен также обратил внимание на то, что он находится в розыске и в заочном аресте в России.
Что известно о заочном аресте Черняка в России
- 6 июля 2023 г. стало известно, что российская ФСБ объявила в розыск владельца алкогольного холдинга Евгений Черняка. Обвинение – финансирование Вооруженных сил Украины в размере 500 миллионов рублей. Тогда россияне объявили, что уже задержали его соучастников, а именно работников алкогольного холдинга Global Spirits. ФСБ приступила к производству по статье о финансировании терроризма.
- Они хотели наложить арест на части всех организаций, входящих в холдинг Черняка. Также россияне планировали провести финансово-хозяйственную экспертизу. Впрочем, ранее на сайте Global Spirits сообщалось, что реализация любого продукта бренда на территории России запрещена, незаконна и будет преследоваться.