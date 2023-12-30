Служба безопасности 29 декабря объявила подозрение Евгению Черняку в закупке промышленных объемов спирта и другую подобную продукцию в России, которую использует его предприятие. Данные следствия свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабное вторжение России, компании Черняка продолжали бизнес со страной-агрессоркой.

Смотрите также Морские дроны и зачистка коллаборантов: эксперт назвал 5 основных достижений СБУ в 2023 году

Реакция алкогольного магната

Евгений Черняк прокомментировал подозрение от СБУ и заявил о надежде, что это "ошибка, а не рейдерство". По его словам, в России еще с 2014 года действуют санкции против Global Spirits, поэтому иметь там какие-либо активы компания не могла.

Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решениям европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии,

– подчеркнул владелец холдинга.

Он заверил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в России, а о некоторых предприятиях в Средней Азии, Грузии и Азербайджане.

По его словам, эти компании ему не принадлежат, а ни один человек по менеджменту холдинга не является должностным лицом или выгодоприобретателем заводов, указанных по делу, и, соответственно, не мог ничего покупать или продавать. В то же время Черняк подчеркнул, что владельцы компаний "не делали и делать не могли то", в чем их обвиняют, "по юридическим и моральным причинам".

У одного брат погиб, защищая Украину. Наш корпоративный юрист ушел добровольцем с первого дня войны и после ранения и контузии пропал без вести под Бахмутом. Директор компании сейчас на нуле, действующий командир подразделения, подполковник ВСУ,

– отметил Черняк.

Магнат также выразил возмущение касательно того, как указанные по делу предприятия могли платить налоги в Россию, если они расположены в других странах.

Он отметил, что о подозрении, выдвинутом ему СБУ, он узнал из сообщения в соцсетях. До этого никто лично ему ничего не вручал и никаких вопросов по делу не задавал. Черняк подчеркнул, что молчать в этой ситуации не будет. Он уверяет, что сделает публичным этот "юридический кейс".

Бизнесмен также обратил внимание на то, что он находится в розыске и в заочном аресте в России.

Что известно о заочном аресте Черняка в России