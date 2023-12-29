В СБУ вечером 29 декабря известили, что алкогольному магнату Евгению Черняку объявили о подозрении. Служба безопасности собрала доказательную базу на него, подозревая владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Global Spirits в финансировании вооруженной агрессии России против Украины.

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Уплатил 6 миллиардов гривен в бюджет России

Данные следствия свидетельствуют, что, несмотря на полномасштабное вторжение России, компании Черняка в дальнейшем вели бизнес со страной-агрессором.

Более того, только за 2022 год предприятия, подчиненные Черняку, уплатили налоги и сборы в российский бюджет на сумму около 6 миллиардов гривен.

Но это еще не всё. Предприятия алкогольного магната, расположенные на территории четырех государств Центральной Азии и Южного Кавказа, покупали у России промышленные объемы как спирта, так и другую сопутствующую продукцию.

Также провели обыски в офисных помещениях холдинга на территории Украины. В ходе этого были обнаружены документы, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности в пользу России.

СБУ также провели обыски в офисных помещениях холдинга / Фото СБУ

Поэтому Евгению Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос о наложении ареста на их частное, а также корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Расследованием занималась Киевская областная прокуратура.

В СБУ напоследок сделали примечание. В нем отметили, что лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока в законном порядке не докажут его вину.

Что известно о Евгении Черняке