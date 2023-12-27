Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 27 декабря. Пушилин приговорен заочно к максимальному наказанию за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.

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"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор в отношении главаря незаконно созданной на территории Донецкой области "республики", – говорится в сообщении.

15 лет с конфискацией имущества

Отмечают, что Пушилина осудили на 15 лет лишения свободы занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и конфискацией имущества.

В чем обвинили Пушилина

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета так называемого "ДНР".

"На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме "днр" по вопросу вхождения в состав России". Боевик неоднократно подчеркивал у подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к России. Тем самым призвал к захвату Россией территории Украины", – сообщили в Генпрокуратуре.

Больше о ничтожном акте

30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом России Путиным "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

24 февраля 2022, под предлогом защиты так называемой "ДНР" от "киевского режима", армия России начала полномасштабное вторжение.

Как добавили в Генпрокуратуре, в результате чего нарушен суверенитет Украины, уничтожены десятки населенных пунктов и по настоящее время продолжаются убийства и террор мирного населения.

В СБУ добавили, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

По данным правоохранителей, Пушилин продолжает следовать указаниям Москвы по содействию вооруженной агрессии России. Он, среди прочего, занимается переброской вражеских войск по временно оккупированной территории Украины, а также является одним из организаторов псевдореферендума по "присоединению" захваченной части Донбасса в состав страны-агрессора.