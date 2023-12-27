Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 27 грудня. Пушиліна засуджено заочно до максимального покарання за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

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"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок щодо ватажка незаконно створеної на території Донеччини "республіки", – ідеться в повідомленні.

15 років з конфіскацією майна

Зазначають, що Пушиліна засудили на 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій й конфіскацією майна.