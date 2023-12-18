Именно с их помощью Россия 18 октября 2023 года ударила по многоэтажке в центре Запорожья. К сожалению, тогда в результате действий приспешников врага погибли пятеро мирных украинцев, еще 5 – получили тяжелые ранения.

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Что известно о разоблачении вражеской сети

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, корректировавшую воздушные удары оккупантов по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья,

– рассказала Служба безопасности.

В частности, СБУ задержала руководителя вражеской группировки, который 18 октября 2023 года "навел" российские ракеты на многоквартирный дом в центре Запорожья.

СБУ разоблачила приспешников оккупантов в Запорожье

СБУ выяснила, как работала агентурная сеть ФСБ в Запорожье

Следствие сообщило, что руководителем российской агентурной сети оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции", объединяющий ценителей воспроизведения исторических событий, включая военные баталии. По данным СБУ:

руководителя агентурной сети дистанционно завербовала ФСБ в середине октября 2023 года для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Запорожье;

чтобы общаться с российской спецслужбой, завербованный выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере;

завербованный оккупантами гражданин сформировал свою группу информаторов из 4-х местных жителей, в том числе – и своих родственников. Они должны были выполнять вражеские задания.

По данным следствия, они разведывали места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов,

– объяснили в СБУ.

Чтобы собрать разведывательные данные, информаторы обходили местность или выезжали на объекты. Там их фотографировали или снимали на видео на свои телефоны.

Полученные данные пересылали "Палестинцу", последний – передавал их в ФСБ через "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожской области.

Следователи СБУ сообщили "Палестинцу" о подозрении по статье о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. В суде ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Если вину руководителя агентурной группы ФСБ докажут, то ему грозит пожизненное заключение.

Как СБУ разоблачила руководителя агентурной сети ФСБ: смотрите видео

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