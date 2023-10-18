По сообщению областной военной администрации, обстрел продолжался с 01:33 до 01:48. Подробности рассказали глава ОВА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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В Запорожье ракета попала в жилой дом: что известно

Ночью 18 октября между 1 и 2 часами враг нанес 6 ракетных ударов по территории Запорожья. Тип ракет устанавливают, как сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения,

– написал он.

При этом повреждено 8 квартир. Жителей дома эвакуировали, всем предоставят временное жилье.

В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие,

– добавил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы, коммунальные автобусы, развернут ТИЦ.



Разрушенный дом в Запорожье / Фото Запорожской ОВА



Россияне попали в жилой дом в Запорожье / Фото Запорожского горсовета

Заметим, минувшей ночью, 17 октября, Вооруженные Силы Украины нанесли мощные удары по аэродрому россиян в оккупированном Бердянске Запорожской области. Как впоследствии выяснилось, это был первый удар с применением ракет ATACMS.