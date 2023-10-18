За повідомленням обласної військової адміністрації, обстріл тривав з 01:33 по 01:48. Подробиці розповіли голова ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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У Запоріжжі ракета влучила у житловий будинок: що відомо

Уночі 18 жовтня між 1 та 2 годинами ворог завдав 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюють, як повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Один з ударів припав на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Щонайменше 1 людина загинула та 2 зазнали поранень,

– написав він.

При цьому пошкоджені 8 квартир. Жителів будинку евакуювали, всім нададуть тимчасове житло.

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу зруйновано багатоквартирний будинок. На превеликий жаль, є жертви і постраждалі,

– додав секретар міськради Анатолій Куртєв.

Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, комунальні автобуси, розгорнуто ТІЦ.



Зруйнований будинок у Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА



Росіяни влучили у житловий будинок у Запоріжжі / Фото Запорізької міськради

Зауважмо, минулої ночі, 17 жовтня, Збройні Сили України завдали потужних ударів по аеродрому росіян в окупованому Бердянську Запорізької області. Як згодом з'ясувалося, це був перший удар із застосуванням ракет ATACMS.