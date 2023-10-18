Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що як тільки в Україні похолодає остаточно, варто очікувати масованих ракетних атак від Росії.

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Маємо завжди бути готові до атак ворога

Порівняно з минулим роком українська система протиповітряної оборони посилена. І ворог може не мати такої кількості пускових установок повітряного та морського базування, щоб здійснити масований удар всіма наявними силами та засобами.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Тому може бути певне дозування в пусках ракет – це 20, 30, 50 ракет одночасно. Але такі удари можуть завдаватися з певною періодичністю під прикриттям великої кількості дронів-камікадзе або навіть імітаторів ракет,

– зазначив військовий експерт.

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А тому українці мають завжди бути готові до атак ворога. Вони можуть відбутися у будь-який день, а тому не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Саме держава несе відповідальність за життя громадян, а тому рішення про оголошення повітряної тривоги ухвалюється, коли є дійсно ознаки загрози.

"Ми не знаємо, що в голові у російського генералітету та які накази вони отримають від свого керівництва, але певні ознаки підготовки ракетних ударів вже спостерігаються – зокрема відбуваються маневри літаків з виходом в можливі райони пуску", – підкреслив Сергій Грабський.

Важливо! Британська розвідка наголошує, що призупинення росіянами обстрілів України пов'язано з тим, що вони накопичують ракети. Загарбники напевно зберігають запаси ракет "повітря – земля". Крім того, Росія саме в цю паузу намагається накопичити придатні до використання запаси, щоб завдати потужних ударів по Україні.

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