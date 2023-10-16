Окупанти запустили по Україні 12 дронів-камікадзе типу "Шахед" і 6 ракет: "Іскандер М" та керовані Х-59. Куди вони летіли в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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Які області були під прицілом ракет і дронів

Речник зазначив, що під час масованої атаки силам ППО вдалося збити 11 безпілотників і дві ракети Х-59.

Ракети були спрямовані переважно на північні та східні області. Водночас безпілотники кількома групами рухалися різними напрямками, зокрема до західних регіонів,

– розповів Ігнат.

Так, під ворожим обстрілом цієї ночі опинилися Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Хмельницькі області.

Зокрема, по Дніпропетровщині росіяни випустили дві ракети. Було пошкоджено газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі людей. На щастя, минулося без жертв.

На Полтавщину летіли і "Шахеди", і ракети. Там уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Відомо про трьох поранених, серед них – 10-річна дитина.

На Кіровоградщині одну людину поранило. На Хмельниччині постраждалих і руйнувань немає.

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