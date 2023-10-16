Окупанти запустили по Україні 12 дронів-камікадзе типу "Шахед" і 6 ракет: "Іскандер М" та керовані Х-59. Куди вони летіли в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
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Які області були під прицілом ракет і дронів
Речник зазначив, що під час масованої атаки силам ППО вдалося збити 11 безпілотників і дві ракети Х-59.
Ракети були спрямовані переважно на північні та східні області. Водночас безпілотники кількома групами рухалися різними напрямками, зокрема до західних регіонів,
– розповів Ігнат.
Так, під ворожим обстрілом цієї ночі опинилися Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Хмельницькі області.
Зокрема, по Дніпропетровщині росіяни випустили дві ракети. Було пошкоджено газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі людей. На щастя, минулося без жертв.
На Полтавщину летіли і "Шахеди", і ракети. Там уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Відомо про трьох поранених, серед них – 10-річна дитина.
На Кіровоградщині одну людину поранило. На Хмельниччині постраждалих і руйнувань немає.
Атака по Україні 16 жовтня: що відомо
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що вночі робота ППО була ускладнена через погодні умови.
- Під ударом цієї ночі опинилися декілька міст України. Так, у Дніпрі лунали вибухи, безпілотники прямували у бік Умані, атака "Шахедів" тривала у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.
- Раніше у НАТО заявили про те, що Україна потребує не лише F-16 для захисту повітряного простору. Їй треба більше систем ППО. На цьому наголосив Столтенберг. За його словами, нашій державі, треба надати наземні системи ППО ближнього, середнього та дальнього радіуса дії для збиття дронів і балістичних ракет.