Оккупанты запустили по Украине 12 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 6 ракет : "Искандер М" и управляемые Х-59. Куда они летели в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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Какие области были под прицелом ракет и дронов

Спикер отметил, что во время массированной атаки силам ПВО удалось сбить 11 беспилотников и две ракеты Х-59.

Ракеты были ориентированы в большей степени на северные и восточные области. В то же время беспилотники несколькими группами двигались по разным направлениям, в частности в западные регионы,

– рассказал Игнат.

Так, под вражеским обстрелом этой ночью оказались Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Хмельницкая области.

В частности, по Днепропетровщине россияне выпустили две ракеты. Был поврежден газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи человек. К счастью, обошлось без жертв.

В Полтавскую область летели и "Шахеды", и ракеты. Там обломки ракеты повредили несколько частных домов. Известно о трех раненых, среди них – 10-летний ребенок.

В Кировоградской области одного человека ранило. В Хмельнитчине пострадавших и разрушений нет.

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