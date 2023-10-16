О том, что "Шахеды" летят на подконтрольную Украине территорию, стало известно около 1 ночи. В Воздушных силах предупреждали, что они пролетают через Херсонщину в направлении Николаевской области.

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Что известно об атаке дронами-камикадзе

Ближе к полу на 1 ночи корреспонденты "Суспильного" также рассказали, что в Днепре раздавались взрывы. В области в тот момент звучала воздушная тревога. Мониторинговые каналы писали, что в направлении города летели сразу две неустановленные цели.

Собственно ближе к 01:16 стало известно, что дроны-камикадзе двигались вдоль границы Николаевской и Днепропетровской области в направлении Кировоградщины. Практически сразу поступило сообщение, что на территорию Николаевской области залетело еще несколько групп "Шахедов".

Уже по 2 ночи дроны-камикадзе двигались в Кировоградской области и держали курс на Умань. Позже стало известно, что они двигались еще и в направлении Винницкой области, а из Черкасщины – в направлении Киевщины.

Кроме того, "Шахеды" с севера Запорожской области двигались в направлении Днепра. Известно было и об угрозе атаки дронами-камикадзе для жителей Харьковщины, Полтавщины, Житомирщины.

Что касается работы ПВО, то в Воздушных силах ВСУ ближе к половине пятого утра отметили, что продолжается атака "Шахедов" в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове. Добавили, что работает противовоздушная оборона, поэтому людей призывали не покидать укрытий.

Спасибо силам ПВО за работу и защиту! Держим строй!

– отметил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Если говорить об этой ночи в целом, то кроме "Шахедов" оккупанты выпустили еще целый ряд неустановленных целей. Впрочем, пока нет никакой официальной информации о том, были ли прилеты и каковы последствия ночной атаки россиянами украинских городов.