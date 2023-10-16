Про те, що "Шахеди" летять на підконтрольну Україні територію стало відомо близько 1 ночі. У Повітряних силах попереджали, що вони пролітають через Херсонщину в напрямку Миколаївської області.

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Що відомо про атаку дронами-камікадзе

Ближче до пів на 1 ночі кореспонденти "Суспільного" також розповіли, що у Дніпрі лунали вибухи. В області на той момент лунала повітряна тривога. Моніторингові канали писали, що у напрямку міста летіли відразу дві невстановлені цілі.

Власне, ближче до 01:16 стало відомо, що дрони-камікадзе рухалися уздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської області у напрямку Кіровоградщини. Практично відразу надійшло повідомлення, що на територію Миколаївщини залетіло ще кілька груп "Шахедів".

Уже по 2 ночі дрони-камікадзе рухалися на Кіровоградщині та тримали курс на Умань. Пізніше стало відомо, що вони рухалися ще й у напрямку Вінниччини, а з Черкащини – у напрямку Київщини.

Крім того, "Шахеди" з півночі Запорізької області рухалися у напрямку Дніпра. Відомо було і про загрозу атаки дронами-камікадзе для мешканців Харківщини, Полтавщини, Житомирщини.

Що стосується роботи ППО, то у Повітряних силах ЗСУ ближче до пів на 5 ранку зазначили, що триває атака "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові. Додали, що працює протиповітряна оборона, тож людей закликали не покидати укриттів.

Дякуємо силам ППО за роботу і захист! Тримаємо стрій!

– зазначив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Якщо говорити про цю ніч загалом, то крім "Шахедів" окупанти випустили ще цілу низку невстановлених цілей. Утім, наразі немає жодної офіційної інформації щодо того, чи були прильоти та якими були наслідки нічної атаки росіянами українських міст.