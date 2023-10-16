Есть повреждения и в результате падения обломков сбитых целей. Военные сообщили, что враг атаковал по нескольким направлениям. 24 Канал собрал все, что известно об атаке врага.
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Зафиксированы прилеты ракеты "Искандер", Х-59 и "Шахедов"
Российские войска запустили по Украине 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 6 ракет: "Искандер М" и управляемые Х-59.
Под ракетный удар попали Северные и Восточные регионы, дроны россияне запустили по разным направлениям, в частности, на западные области.
Силы противовоздушной обороны сообщили, что уничтожили 2 ракеты Х-59 и 11 беспилотников
Сколько дронов и ракет сбила украинская ПВО в ночь на 16 октября / Инфографика Воздушных сил
К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что работа ПВО была усложнена погодными условиями.
Последствия атаки по Днепропетровской области
Оккупанты запустили по Днепропетровской области ракеты. Одну удалось сбить, другая – попала по территории Днепровского района, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Также оккупанты 5 раз обстреляли из тяжелой артиллерии и "Града" Никопольский район. В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также изуродованные пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.
Кроме того, во время атаки был поврежден газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.
В результате обстрела по Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.
По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия обстрела россиянами Днепропетровской области / Фото ОВА
На Полтавщине есть потерпевшие, среди них – ребенок
Ночью Полтавскую область российские захватчики обстреливали и беспилотниками, и ракетами. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. В то же время обломки ракеты повредили несколько частных домов.
В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе – 10-летний ребенок. В настоящее время всех пострадавших доставили в больницу. В ОВА подчеркнули, что погибших в результате террора врага – нет.
В Кировоградской области – попадание
В результате российской атаки есть попадание в Кировоградскй области. Известно, что один человек ранен.
"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитие, к сожалению, есть и попадание", – сообщили в ОВА.
Пострадавший доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Последствия атаки в Хмельницкой области
Хмельнитчину враг атаковал "Шахедами". В области активно работали силы противовоздушной обороны. В ОВА по состоянию на утро сообщили, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.