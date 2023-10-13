Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он встретился с командующим Воздушными силами генерал-лейтенантом Николаем Олещуком, чтобы обсудить состояние противовоздушной обороны Украины и защиту объектов критической инфраструктуры.
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Должны быть максимально готовыми к зиме. Вчера во время заседания Рамштайна и двусторонних встреч призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Отдельно обсудили вопросы зимнего периода,
– заметил Умеров.
Министр также сообщил, что ознакомился с наработками в области оснащения мобильных огневых групп (МВГ) для борьбы с дронами-камикадзе.
"Будем работать над максимальным увеличением количества МВГ для защиты наших городов", – подчеркнул он.
Что известно о возможных атаках на энергосистему
- Ранее президент Владимир Зеленский также предупреждал, что зимой Россия, вероятно, снова будет часто атаковать Украину.
- Министр энергетики Герман Галущенко не исключил непродолжительные блекауты зимой в результате атак страны-агрессора.
- Разведка Великобритании тоже предупредила, что, хотя российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться и этой зимой. В то же время там отметили, что минувшей зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированных работников и опыт, необходимый для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.