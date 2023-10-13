Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, він зустрівся з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком, щоб обговорити стан протиповітряної оборони України та захист обʼєктів критичної інфраструктури.

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Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду,

– зауважив Умєров.

Міністр також повідомив, що ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе.

"Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст", – наголосив він.

Що відомо про можливі атаки на енергосистему