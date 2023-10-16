В понедельник утром, 16 октября, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал об атаке на регион со стороны оккупантов. С его слов понятно, что вражеское государство не давало спать мирным людям всю ночь.
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Обстрел Кировоградщины
Работала ПВО. Есть ущерб, к сожалению, есть и попадание. Один человек доставлен в больницу,
– написал Райкович.
Больше об атаке
- В Воздушных силах рассказали, что оккупанты выпустили одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 по нашему государству ночью.
- Силам ПВО удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Под ударом были, прежде всего, восточные и северные регионы нашего государства.
- В результате атаки на Полтавскую область было повреждено несколько частных домов, пострадали три человека. Важно, что среди них – 10-летняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
- Кроме того, противник нанес удар по Днепропетровщине. ПВО удалось сбить одну ракету, хотя и было попадание. Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.