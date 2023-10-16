У понеділок вранці, 16 жовтня, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про атаку на регіон з боку окупантів. З його слів зрозуміло, що ворожа держава не давала спати мирним людям упродовж всієї ночі.
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Обстріл Кіровоградщини
Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню,
– написав Райкович.
Більше про атаку
- У Повітряних силах розповіли, що окупанти випустили одну балістичну ракету "Іскандер М", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 по нашій державі вночі.
- Силам ППО вдалось збити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Під ударом були насамперед східні та північні регіони нашої держави.
- Внаслідок атаки на Полтавську область було пошкоджено декілька приватних будинків, постраждало троє людей. Важливо, що серед них – 10-річна дівчина. Усіх потерпілих було доставлено до лікарні.
- Окрім того, противник завдав удару по Дніпропетровщині. ППО вдалось збити одну ракету, хоча й було влучання. Однак, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.