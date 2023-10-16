Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
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"Ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів", – зазначили в ОВА.
Зазначають, що влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Втім, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.
Що відомо про жертв та потерпілих
Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них – одна десятирічна дитина. За словами керівника ОВА, усі потерпілі перебувають у лікарні.
Унаслідок атаки жертв немає.
Нічна атака: головне
- 16 жовтня, ворог атакував Україну ракетами та дронами з різних напрямків. Тип ракет встановлюється. Вибухи лунали у Дніпропетровській та Полтавській областях.
- У різних регіонах працювала протиповітряна оборона.