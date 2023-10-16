Про нічну атаку та цілі ворога в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що погодні умови в регіоні були складними.

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Ворог атакував об'єкти інфраструктури

За словами Наталії Гуменюк, цієї ночі атака окупантів не була сконцентрована на півдні України. Натомість вороги били по південному сходу та центральних регіонах.

Вона підкреслила, що знову була складна траєкторія руху. Ще й за складних погодних умов доводилося працювати по "Шахедах". Власне, на півдні були шторми, досить сильне штормове попередження. Море штормило, а також був сильний поривчастий вітер.

Речниця зазначила, що наразі підбиваються підсумки атаки. В цілому російські загарбники свої удари спрямовували на об'єкти інфраструктури.

На півдні сили ППО також збивали дрони-камікадзе, але їх було не настільки багато. Здебільшого "Шахеди" були сконцентровані на перехід в інші області. Їх також запускали з різних напрямків.

Слід розуміти, що росіяни вираховували маршрути, щоб їхні баражуючі боєприпаси обходили системи ППО. Водночас, за словами Наталії Гуменюк, робота по дронах-камікадзе була досить результативною.

З усім тим, говорити про нову тактику зарано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували,

– зазначила вона.

Звернімо увагу, що "Шахеди" літали у багатьох областях цієї ночі. Під ранок у Повітряних силах звернулися до мешканців Кропивницького, Миргороду, Хмельницького та Старокостянтинова. Власне, там теж були дрони-камікадзе. І там, зазначали у роді військ, працювала протиповітряна оборона.

Дякуємо силам ППО за роботу і захист! Тримаємо стрій!

– зазначив згодом мер Хмельницького Олександр Симчишин.

А вже з самого ранку глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що росіяни атакували область ракетами. Відомо, що одну вдалося збити, а інша поцілила по території Дніпровського району.