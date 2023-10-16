Проаналізували ситуацію в Авдіївці фахівці з Інституту з вивчення війни. Вони також пояснили, чому Путін називає бої "активною обороною" росіян.

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Путін і його "активна оборона"

Укладачі звіту кажуть, що Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування окупантів навколо Авдіївки. Так, в інтерв'ю 15 жовтня він заявив, що російські військові ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

Звернули увагу на те, що 13 жовтня постпред Росії в ООН Василь Небензя заявляв, що там ведуться "активні бойові дії". Деякі російські воєнкори називають це "наступами".

Хай там як, зміна риторики Путіна може свідчити про те, що відбувається спроба зменшити очікування значного російського просування. Водночас російські операції, зокрема інтенсивні артилерійські і повітряні удари, ймовірно, мають на меті послабити Сили оборони навколо Авдіївки.

Водночас в Інституті заявляють, росіянам навряд чи вдасться здійснити значні прориви або відрізати українські сили у населеному пункті у найближчій перспективі. Що стосується потенційних масштабних просувань, то вони, ймовірно, вимагатимуть від ворога значного та тривалого залучення як особового складу, так і матеріальних засобів.

Звернули увагу також на російський інформаційний простір. Кажуть, що в цілому він теж стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

Так, спочатку російські воєнкори робили максималістські та неперевірені заяви про просування російських військових на відстань понад 10 кілометрів. Таким чином вони, ймовірно, перебільшували ступінь успіхів окупантів під Авдіївкою.

Пізніше вони визнали, що російське просування зазнало труднощів під Авдіївкою. Воєнкори визнали, що російські військові знизили темпи наступальних операцій навколо цього населеного пункту.

Ба більше, почали стверджувати, що навколо Авдіївки точаться запеклі та безперервні бої з виснаженням. Крім того, багато воєнкорів вдалися до самоцензури, обмежуючи повідомлення про російські тактичні дії та проблеми.

Так, один російський воєнкор стверджував, що невизначені суб'єкти, можливо, військове керівництво Росії та певна частина воєнкорів, погодилися припинити висвітлення операцій в Авдіївці. Попри це, вони надалі скаржаться на загальні проблеми у російському війську, які не стосуються жодної ділянки фронту.

Ворог продовжує наступати

В Інституті зазначають, що 15 жовтня окупанти продовжили наступальні дії, спрямовані на оточення Авдіївки. Водночас їм не вдалося досягти подальших успіхів на фоні ймовірного зниження темпів операцій.

Так, Генштаб 15 жовтня повідомив, що відбив понад 15 атак ворога поблизу Авдіївки, а також на північний захід і південний захід від населеного пункту. Укладачі звіту зазначають, що не бачили візувальних підтверджень попередніх заяв про просування військ Росії у тому районі.

Водночас російські джерела стверджують, що 15 жовтня їхні війська значно менше просунулися у цьому напрямку, якщо порівнювати з попередніми днями. Ці ймовірні просування вони описують як "незначні". Так, один воєнкор визнав, що наші військові зберігаються присутність на Авдіївському коксохімічному заводі. І це з урахуванням того, що росіяни заявляли, що він під їхнім контролем.

Українські спостерігачі та російські джерела констатують: бажаного негайного прориву окупантам досягти не вдалося. Війська ворога зіткнулися з початковими значними втратами і, ймовірно, повільнішим, ніж вони на це очікували, темпом просування.

Для порівняння, 12 жовтня, за словами глави Авдіївської МВА Віталія Барабаша, окупанти вели штурми за підтримки авіації на 10 – 12 напрямках навколо населеного пункту. А вже 15 жовтня Генштаб зазначив, що бойові дії велися вже біля шести населених пунктів.

Також речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун 14 жовтня заявив, що під Авдіївкою знизилися темпи російських наступальних операцій. За його словами, окупанти втратили понад 300 одиниць техніки та 3000 осіб живого складу з моменту активізації наступальних операцій у цьому районі 9 жовтня.