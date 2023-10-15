Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зауважив, що окупанти активно намагаються запустити ІПСО в український простір.

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Навіщо ворогу кровопролитні бої

За словами Мусієнка, окупанти сподіваються втягнутися у тривалі кровопролитні бої, аби тягнути час. Адже ворог сподівається, що навесні – влітку 2024 року Україні надаватимуть менші пакети військової допомоги, які не даватимуть можливості вести контрнаступальні дії.

Крім того, росіяни сподіваються схилити Україну до "правильного" рішення, якщо Сили оборони втомляться тримати оборону взимку.

Але чи вистачить у них потенціалу як на Бахмут? Тут у мене виникають сумніви. Не тому, що закінчилися люди для м'ясних штурмів, а тому, що ситуація на фронті змінилася,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Мовиться про те, як українські військові дають потужну відсіч російським окупантам. Наприклад, Сили оборони знищують понад 7 одиниць ворожої техніки, а росіяни – лише одну одиницю української техніки.

Чи вдасться окупантам здобути перевагу

Як зауважив Мусієнко, ворог атакує великою кількістю солдатів, але й несе такі ж великі втрати. Наразі окупанти мають лише незначні тактичні результати. Натомість здобути суттєву перевагу на ділянці Авдіївка – Куп'янськ – Лиман противнику не вдасться.

Як на мене, українське командування внесе відповідні корективи для того, щоб додаткові підрозділи з'явилися на Сході, які в активній обороні знищували б якомога більшу кількість ворога,

– наголосив Олександр Мусієнко.

На його думку, військове керівництво України шукатиме місця дислокації ворога на Півдні, по яких можна завдавати ударів, не застосовуючи велику кількість техніки та особового складу.

Мусієнко про плани ворога щодо Авдіївки: дивитися відео

Росіяни запускають ІПСО в український простір

Як розповів Мусієнко, окупанти намагаються вкидати інформаційно-психологічні операції в український простір. Мовиться про плани ворога захопити Донецьку та Луганську область до кінця 2023 року, а також масштабні наступи з Росії та Білорусі.

Я радив би заспокоїтися. З огляду на розташування російських військ та їхні можливості й потенціал, то про це взагалі не мовиться,

– сказав Олександр Мусієнко.

Позаяк окупанти сподівалися дуже швидко просуватися в оточенні. Однак наткнулися на блокування Сили оборон, які відбивають численні атаки як в Авдіївці, так і на підступах до міста.

Ситуація навколо Авдіївки