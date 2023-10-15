Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що Меркель свого часу знищила не лише німецьку армію, а й армії інших країн Європи. Крім того, в НАТО озвучили потреби Україні, зазначивши, що F-16 буде замало.

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НАТО повертає боєздатність

Світан зазначив, що якби Путін у 2014 році не напав на Україну, він мав би всі шанси захопити кілька країн Європи, зокрема, колишнього Варшавського договору. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель тоді роззброювала не лише німецьку армію, а й армії інших країн.

Нині Олаф Шольц намагається повернути боєздатність. Він нарощує німецьку армію, але разом з тим розуміє, що аби не допустити російську армію на своїх кордонах, треба допомагати Україні. Тому нині рано говорити про збільшення чисельності війська НАТО, це просто повернення на попередній середній рівень.

Відновлення атак БпЛА по Росії

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що понад тиждень не було атак по російській території. У цій справі не можна робити паузи. Зокрема, поряд із тим, що Росія не обстрілює Україну ракетами, не чутно того, що десь вдало відпрацювали українські SCALP або Storm Shadow.

Очевидно, в Генштабу ЗСУ є якийсь план. Головне, аби у військові справи не втрутилась політика, зокрема, певні чергові перемовини щодо "зернового" коридору чи взагалі перемовин щодо призупинення та замороження бойових дій.

Військовий огляд від Світана: дивіться відео

Наступ росіян на Авдіївку

Військовий експерт наголосив, що росіяни очевидно хочуть обійти Авдіївку та взяти її в кільце, перетворивши в котел. Схоже, росіяни планували бліцкриг на 7 жовтня, на день народження Путіна. Однак зібратися змогли лише на 11 число, і бліцкриг провалився.

Схоже, що це завдання політичне, а не військове. Військові таких дій ніколи не планують. Мабуть, окупанти хочуть узяти Авдіївку в кільце, а потім за певними умовами випустити наш Авдіївський гарнізон з "котла" в обмін на поступки для себе.

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