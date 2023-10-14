За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, для захисту нашої держави від російських повітряних цілей потрібна багатошарова система оборони. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Багатошаровий захист неба
Як зазначив Столтенберг, наша держава потребує систем різного типу, аби збивати безпілотні літальні апарати та балістичні ракети противника.
Є потреба у багатьох різних системах. Потрібні наземні системи ППО ближнього, середнього та дальнього радіуса дії. Потрібні системи, щоб збивати дрони. Інші системи, щоб збивати балістичні ракети. F-16 також будуть важливими. Я думаю, що Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони,
– наголосив Столтенберг.
Окрім того, на думку генсека Альянсу, до багатошарової системи захисту повинні входити радари та інші засоби відстеження, аби виявляти цілі, що наближаються.
Контекст
- Данія, Нідерланди та Норвегія у серпні 2023 року оголосили про передачу нашій державі відповідних винищувачів. Однак про яку саме кількість літаків йдеться, достеменно невідомо.
- Також невідомо, коли саме ці винищувачі прибудуть в нашу державу та будуть використовуватись на полі бою, зокрема, для ліквідації ворожих повітряних цілей.
- Влітку українська влада заявляла, що це буде не скоріше, аніж через 7 місяців. Партнери ж говорили спершу про початок 2024 року в цьому контексті, хоча згодом почали лунати заяви, що це станеться наприкінці 2024-го.
- Додамо, що не так давно міністр оборони Бельгії констатувала, що її держава готова передати Києву F-16, але з 2025 року.