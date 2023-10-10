Україна ще чекає на передачу F-16. Поки наші пілоти навчаються на західних винищувачах, щоб потім швидко перейти до виконання бойових завдань. Кореспондентка 24 Каналу побувала на брифінгу у посольстві Нідерландів у Брюсселі.

Дивіться також Скорочує тривалість підготовки за кордоном: як пілоти в Україні адаптуються до F-16

Якою інформацією володіють дипломати

Посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас говорить, що Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року. Наразі українські пілоти вивчають англійську.

Думаю, кінець 2024 року, принаймні для Нідерландів. Для інших це заплановано раніше, але на даний момент для Нідерландів ми орієнтуємося на цей час,

– висловився він.

Навчання наших авіаторів на F-16 триває, мовна підготовка йде добре. Утім, поки що це базова підготовка, тобто ще не на симуляторах чи F-16.

Тренування на F-16 у Румунії розпочнуться пізніше. Навчальний центр у цій країні, ймовірно, відкриють у першому або другому кварталі 2024 року. Нідерланди залучені до цього процесу.

Останні новини про F-16