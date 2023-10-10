Про це повідомив 10 жовтня Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
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Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання,
– зазначив Володимир Зеленський.
Новини щодо ППО
Президент подякував за всі надані Румунією пакети підтримки й за сьогоднішні рішення. Він також анонсував "хороші новини щодо артилерії та ППО".
"Україна й Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої. Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні", – додав Зеленський.
Зеленський разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом / Фото ОП
Український лідер також наголосив, що у трикутнику Україна – Румунія – Молдова є потенціал створення "дуже потужної основи для розвитку усієї Європи".
Так, за словами Володимира Зеленського, вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію.
Що цьому передувало
- У серпні уряд Румунії повідомив, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зазначалось, що вся логістика для навчань вже підготовлена.
- Ще раніше було відомо, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії. Водночас очікуваним місяцем початку навчань називали серпень.