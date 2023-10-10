Об этом сообщил 10 октября Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Есть очень важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения,

– отметил Владимир Зеленский.

Новости по ПВО

Президент поблагодарил все предоставленные Румынией пакеты поддержки и за сегодняшние решения. Он также анонсировал "хорошие новости по артиллерии и ПВО".

"Украина и Румыния вместе являются важными донорами безопасности, в том числе продовольственной. Мы ведем работу с разными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в Одесском регионе", – добавил Зеленский.



Зеленский вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом / Фото ОП

Украинский лидер также подчеркнул, что в треугольнике Украина — Румыния — Молдова есть потенциал создания "очень мощной основы для развития всей Европы".

По словам Владимира Зеленского, уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию.

Что этому предшествовало