Об этом сообщил 10 октября Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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Есть очень важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения,
– отметил Владимир Зеленский.
Новости по ПВО
Президент поблагодарил все предоставленные Румынией пакеты поддержки и за сегодняшние решения. Он также анонсировал "хорошие новости по артиллерии и ПВО".
"Украина и Румыния вместе являются важными донорами безопасности, в том числе продовольственной. Мы ведем работу с разными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в Одесском регионе", – добавил Зеленский.
Зеленский вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом / Фото ОП
Украинский лидер также подчеркнул, что в треугольнике Украина — Румыния — Молдова есть потенциал создания "очень мощной основы для развития всей Европы".
По словам Владимира Зеленского, уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию.
Что этому предшествовало
- В августе правительство Румынии сообщило, что ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Указывалось, что вся логистика для учений уже подготовлена.
- Еще ранее было известно, что для тренировок украинцев была выбрана авиабаза в Румынии. В то же время ожидаемым месяцем начала учений называли август.