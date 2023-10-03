Сейчас говорить о сроках – некорректно, поскольку у каждого они разные. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Игната, авиатренажер – это уже серьезный шаг, прежде чем сесть в настоящий самолет.

Есть так называемые учебные боевые самолеты, где пилот садится с инструктором, берет управление на себя, а инструктор уже следит за действиями обучающегося,

– объяснил спикер Воздушных сил.

Он рассказал, что после авиатренажера будет полет с инструктором, а затем – самостоятельные вылеты.

"После этого уже идет боевое применение – навыки управления вооружением этого самолета, который уже будет венцом обучения. Говорить о сроках некорректно, потому что у каждого они разные", – подчеркнул Игнат.

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