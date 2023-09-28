Об этом на пресс-конференции заявила спикер Министерства обороны США Сибрина Сингх. Она подчеркнула, что все учения проходят в американском штате Техас, передает 24 Канал.
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Украинские пилоты приступили к тренировкам на самолетах
Сингх подчеркнула, что сейчас наши пилоты проходят профессиональные курсы по английскому языку. Количество пилотов, начавших подготовку, оно не назвало.
Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков,
– отметила пресс-секретарь Пентагона.
Следует отметить, что после окончания этих языковых курсов украинские пилоты, вероятно, начнут специализированные учения на истребителях F-16 в штате Аризона в Соединенных Штатах.
Как повлияет шатдаун в США на обучение украинских пилотов
В то же время пресс-секретарь Пентагона Сибрина Сингх отметила, что события шатдауна в США, то есть временная приостановка работы федеральных органов в США может также повлиять и на обучение украинских пилотов и обслуживающего персонала самолетов F-16. Ведь гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск через шатдаун.
В конце концов, Сингх заверила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса во избежание шатдауна.
Ранее Игнат рассказывал, на каком этапе обучения находятся пилоты
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что часть украинских пилотов проходит обучение на истребителях западного образца за границей, а другая часть – на родине. В частности, в других странах наши летчики тренируются на авиатренажерах, а в Украине – на авиасимуляторах.
- Игнат отметил, что в планах украинских военных также получить авиатренажеры. Более того, он стремится, чтобы в каждой бригаде Воздушных сил были подобные авиатренажеры.
- Кроме этого, министерша обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен подчеркнула, что истребители F-16 наше государство сможет получить после того, как пройдут все учения пилоты. Пока партнеры оценивают сроки передачи истребителей от шести до восьми месяцев.