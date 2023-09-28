Украинский пилот "Мунфиш", который обучается на истребителе F-16, рассказал, что украинские пилоты за границей уже летают на авиатренажерах. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил различия между авиатренажерами и авиасимуляторами, пишет 24 Канал.

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Какая разница между авиатренажерами и авиасимуляторами

По его словам, авиатренажер – это фактически как полноценный самолет. В частности, кабина со всеми приборами двигается и влияет на вестибулярный аппарат пилота, поэтому практически на 100% воссоздает самолет.

В то же время авиасимулятор, который накануне показали в Воздушных силах ВСУ, как сказал Игнат, – "это небольшое домашнее задание, которое делают пилоты".

Спикер пояснил, что авиатренажер стоит почти как самолет и это уникальная технология. По его словам, страны, которые имеют истребители F-16, передают самолеты вместе с тренажерами.

Мы хотим иметь полноценные авиатренажеры в будущем на территории Украины, чтобы в каждой бригаде, которая будет иметь самолеты F-16, был также авиатренажер,

– сказал он.

В то же время, видео, которое показали в Воздушных Силах, – это симулятор тренажера, который позволяет учиться в виртуальной реальности.

Как работает авиасимулятор

Игнат рассказал, что пилот в очках виртуальной реальности видит реальную кабину самолета F-16 и имеет основные рычаги управления, то есть ручки, которые управляют двигателем и самолетом, и педали.

Спикер рассказал, что с помощью авиасимуляторов пилоты могут проходить и выполнять миссии по реальным картам Украины в составе подразделений. То есть пилоты из разных уголков Украины "заходят в сетку" и выполняют задачи.

Игнат отметил, что на картах размещаются системы ПВО и вражеские самолеты там, где пилоты этого не ждут, и они должны отработать задачу.

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