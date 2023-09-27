В Воздушных Силах ВСУ показали, как украинские пилоты адаптируются к самолетам F-16. Для этого пилоты используют симулятор полетов на F-16.

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Как украинские пилоты тренируются на симуляторах F-16

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что авиационный симулятор есть фактически у всех бригад тактической авиации.

По его словам, пилоты со знанием английского языка и визуальными навыками полетов на F-16 могут быстрее овладевать западными истребителями, находясь в странах Европы или США.

Как украинские пилоты тренируются на симуляторах F-16

Юрий Игнат рассказал, что карты и программное обеспечение симуляторов соответствуют реальным картам всей территории Украины. Поэтому пилоты, которые тренируются на симуляторах, летают по той местности, которую хорошо знают.

Особенности тренировки на симуляторах

Представитель командования подготовки Воздушных Сил ВСУ Александр Дякив отметил, что симуляторы помогают не привязываться к конкретным локациям и времени.

Поэтому пилоты имеют возможность оптимально использовать свободные минуты для обучения для того, чтобы переобучиться на F-16.

Александр Дякив рассказал, что на симуляторах пилоты могут выполнять практические полеты как одиночные, так и в группах. При этом, по его словам, летчики могут быть в любой точке Украины.

Он отметил, что опыт и знания, которые пилоты получают на симуляторах, сокращает продолжительность их подготовки за рубежом.

"Все мы понимаем, что будущее за самолетами F-16"

Летчик-истребитель Су-27 Андрей, который тренируется на симуляторе, отметил важность подготовки к переобучению на F-16.

По его словам, все понимают, что будущее за самолетами F-16 или другими типами истребителей, которые Украине предоставят партнеры.

Нужно уже готовиться. Изучать оборудование кабины, систему вооружения и его применение,

– сказал Андрей.

На симуляторе ручка управления размещена справа, как у F-16. В то же время на советских самолетах ручка управления по центру. Поэтому украинским пилотам нужно адаптироваться к этим изменениям.

Симулятор состоит из очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педали, системников и монитора.

Как рассказал летчик-истребитель Су-27, в советских истребителях, которые имеет Украина, очень много переключателей. В то же время в самолетах F-16 это можно свести в одну систему.

Как F-16 упростит работу истребительной авиации

Летчик-истребитель Су-27 Андрей рассказал, что на этом этапе войны с Россией истребительная авиация выполняет задачи по прикрытию ударной авиации.

Также, по его словам, истребительная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.

Он отметил, что многоцелевой истребитель F-16 упростил бы работу нашим пилотам, поскольку дальность применения оружия у этого самолета больше, чем у советских судов.