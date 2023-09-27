У Повітряних силах ЗСУ показали, як українські пілоти адаптуються до літаків F-16. Для цього пілоти використовують симулятор польотів на F-16.

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Як українські пілоти тренуються на симуляторах F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що авіаційний симулятор є фактично у всіх бригад тактичної авіації.

За його словами, пілоти зі знанням англійської мови та візуальними навичками польотів на F-16 можуть швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи у країнах Європи чи у США.

Як українські пілоти тренуються на симуляторах F-16: дивіться відео

Юрій Ігнат розповів, що карти й програмне забезпечення симуляторів відповідають реальним картам всієї території України. Тому пілоти, які тренуються на симуляторах, літають по тій місцевості, яку добре знають.

Особливості тренування на симуляторах

Представник командування підготовки Повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків зазначив, що симулятори допомагають не прив'язуватися до конкретних локацій і часу.

Тому пілоти мають можливість оптимально використовувати вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на F-16.

Олександр Дяків розповів, що на симуляторах пілоти можуть виконувати практичні польоти як одиночні, так і в групах. При цьому, за його словами, льотчики можуть бути в будь-якій точці України.

Він наголосив, що досвід і знання, які пілоти отримують на симуляторах, скорочує тривалість їх підготовки за кордоном.

"Всі ми розуміємо, що майбутнє за літаками F-16"

Льотчик-винищувач Су-27 Андрій, який тренується на симуляторі, наголосив на важливості підготовки до перенавчання на F-16.

За його словами, всі розуміють, що майбутнє за літаками F-16 або іншими типами винищувачів, які Україні нададуть партнери.

Потрібно вже готуватися. Вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування,

– сказав Андрій.

На симуляторі ручка керування розміщена праворуч, як у F-16. Водночас на радянських літаках ручка керування по центру. Тому українським пілотам потрібно адаптуватися до цих змін.

Симулятор складається з окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалі, системників і монітора.

Як розповів льотчик-винищувач Су-27, у радянських винищувачах, що має Україна, дуже багато перемикачів. Водночас у літаках F-16 це можна звести в одну систему.

Як F-16 спростить роботу винищувальної авіації

Льотчик-винищувач Су-27 Андрій розповів, що на цьому етапі війни з Росією винищувальна авіація виконує завдання з прикриття ударної авіації.

Також, за його словами, винищувальна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупантів.

Він зазначив, що багатоцільовий винищувач F-16 спростив би роботу нашим пілотам, оскільки дальність застосування зброї в цього літака більша, аніж у радянських суден.