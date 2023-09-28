Український пілот "Мунфіш", який навчається на винищувачі F-16, розповів, що українські пілоти за кордоном вже літають на авіатренажерах. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив відмінності між авіатренажерами та авіасимуляторами, пише 24 Канал.

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Яка відмінність між авіатренажерами та авіасимуляторами

За його словами, авіатренажер – це фактично як повноцінний літак. Зокрема, кабіна зі всіма приладами рухається і впливає на вестибулярний апарат пілота, тому практично на 100% відтворює літак.

Водночас авіасимулятори, який напередодні показали в Повітряних Силах ЗСУ, як сказав Ігнат, – "це невеличке домашнє завдання, яке роблять пілоти".

Речник пояснив, що авіатренажер коштує майже, як літак і це унікальна технологія. За його словами, країни, які мають винищувачі F-16, передають літаки разом з тренажерами.

Ми хочемо мати повноцінні авіатренажери у майбутньому на території України, щоб у кожній бригаді, яка матиме літаки F-16, був теж авіатренажер,

– сказав він.

Водночас відео, яке показали в Повітряних Силах, – це симулятор тренажера, який дозволяє навчатися у віртуальній реальності.

Як працює авіасимулятор

Ігнат розповів, що пілот в окулярах віртуальної реальності бачить реальну кабіну літака F-16 та має основні важелі управління, тобто ручки, які керують двигуном і літаком та педалі.

Спікер розповів, що за допомогою авіасимуляторів пілоти можуть проходити й виконувати місії по реальних картах України у складі підрозділів. Тобто пілоти з різних куточків України "заходять у сітку" й виконують завдання.

Ігнат зазначив, що на картах розміщуються системи ППО й ворожі літаки там, де пілоти цього не чекають, і вони повинні відпрацювати завдання.

Навчання українців на F-16: коротко