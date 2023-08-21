Ввиду значительной стоимости модификации F-16, можно считать, что их фактически пересобрали полностью. Детальнее о возможной модификации истребителей для Украины 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце.

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Какую модификацию F-16 могут предоставить Украине

Часть из 60 самолетов F-16 планируется предоставить в соответствующие учебные центры, которые будут осуществлять подготовку украинских пилотов. Поэтому в течение этапа обучения не все объявленные самолеты попадут на поле боя.

В будущем, когда у Украины будет собственный центр для обучения пилотов, все самолеты переместят на территорию нашей страны.

Нидерланды и Дания на вооружении имеют F-16 модификации Block 20 – это самолет, который производился в 70–80-х годах. В 2000-х годах он прошел глубокую модернизацию, стоимость которой составила ¼ стоимости самолета. Можно говорить, что фактически этот самолет был пересобран,

– отметил Богдан Долинце.

По характеристикам эта модернизация приравнивается к F-16 Block 50/52 серии C/D. Если говорить о ключевых отличиях, то самолет получил мощный радар, способный вести одновременно 5–7 целей. В частности, сопровождать их поражение.

Сравнивая с советскими МиГами, он способен одновременно вести до 10 целей, но при этом сопровождать на поражение лишь 1 цель.

Кроме того, последняя модификация расширена с точки зрения возможности использования соответствующего вооружения "воздух-воздух", "земля-земля". Фактически на эту машину разрешили расширить спектр всех видов вооружения, предусмотренных для самолетов типа F-16", – заметил авиационный эксперт.

Речь идет, в частности, о ракетах, которые могут уничтожать воздушные, наземные и радиолокационные цели. Это, например, управляемые авиабомбы JDAM. При этом следует понять, что в начале Украине не предоставят весь спектр вооружения.

Богдан Долинце о возможной модификации F-16, которую получит Украина: смотреть видео

Обучение на самолетах F-16: что известно